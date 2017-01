Το άγνωστο πέτρινο Γεφύρι της Κιβωτού Γρεβενών – Από τον Θωμά Μπιζιούρα (εικόνες)

Ιανουάριος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στα ίχνη των παλιών γεφυριών του Νομού Γρεβενών! Βρισκόταν στο κέντρο του χωριού, πετρόκτιστο και μονότοξο και δίπλα του είχε μια πέτρινη βρύση. Κτίστηκε το 1872 σύμφωνα με πέτρα του γεφυριού που είχε χαραγμένη την ημερομηνία. Επάνω στο γεφύρι, ενώπιον του χότζα και του πρώτου προέδρου των προσφύγων, ορκίστηκε και ανέλαβε υπηρεσία ως δασκάλα της μικτής τότε ακόμη κοινότητας η Ελένη Ιορδανίδου.



Το 1979-80 επιχωματώθηκε όλη η γύρω περιοχή και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου το γεφύρι και η βρύση. Πράγμα που σημαίνει ότι πιθανότατα το γεφύρι υπάρχει άθικτο κάτω από το χώμα! Οι πληροφορίες προέρχονται από το βιβλίο του κ. Γιάννη Κ. Τριβένη «Κιβωτός (Κρύφτσι) Γρεβενών 1398-1924», (Εκδ. Κοκκινιά 2013) τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για τη συνολική του βοήθεια να καταγραφεί αυτό το άγνωστο πέτρινο τοξωτό γεφύρι του Νομού Γρεβενών. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τα παιδιά της σελίδας Κιβωτός Γρεβενών για τις πολύτιμες πληροφορίες, τις φωτογραφίες και το χρόνο που διέθεσαν.

