Σούπερ Λίγκα: Ο ΟΣΦΠ νίκησε και στη Ξάνθη, «διπλό» ο ΠΑΣ στην Τούμπα

Ιανουάριος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δεύτερος ο Πανιώνιος



Ο Ολυμπιακός δεν σταμάτησε ούτε στα Πηγάδια, όπου επικράτησε εύκολα της Ξάνθης (Ξάνθη – Ολυμπιακός 0-2), αυξάνοντας τη διαφορά από τους διώκτες του, στο πλαίσιο της 2ης, εξ αναβολής αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ.



H δράση ξεκίνησε από την Τούμπα, όπου ο ΠΑΣ στηριζόμενος στον εκπληκτικό τερματοφύλακά του Πασχαλάκη νίκησε τον… άστοχο ΠΑΟΚ (ΠΑΟΚ – ΠΑΣ 0-1). Ο Πανιώνιος πέρασε και από το Αγρίνιο (Παναιτωλικός – Πανιώνιος 0-2), ενώ ο Πλατανιάς νίκησε τη Λάρισα στα Χανιά (Πλατανιάς – Λάρισα 3-2). Αναβλήθηκε εκ νέου το Βέροια – Ηρακλής (όπως και το Σάββατο), λόγω των καιρικών συνθηκών. Τη Δευτέρα θα διεξαχθεί το Παναθηναϊκός – Κέρκυρα (19:30). Το Σάββατο, την ήττα γνώρισε η ΑΕΚ στην χιονισμένη Τρίπολη από τον Αστέρα (Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 3-2), ενώ ο Ατρόμητος επικράτησε του Λεβαδειακού στο Περιστέρι (Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-0). Συνοπτικά το πρόγραμμα της εξ αναβολής 2ης αγωνιστικής της Super League και η βαθμολογία:



ΣΑΒΒΑΤΟ 7/1 Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-0

(25΄, 90΄+3΄ Τόνσο) Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΚ 3-2

(49΄ Στανισάβλιεβιτς, 66΄ Ιγκόρ Σίλβα, 81΄ Τσουκαλάς – 36΄, 68΄ Πέκχαρτ) ΚΥΡΙΑΚΗ 8/1 ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννινα 0-1 17:15 Βέροια – Ηρακλής (Δημ. Στάδιο Βέροιας) ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Παναιτωλικός-Πανιώνιος 0-2

(59΄ Μασούντ, 74΄ Μασούρας) Πλατανιάς-ΑΕΛ 3-2

(45΄ Μουνάφο, 54΄ Πριντέτα, 77΄ Μανούσος – 59΄ πεν., 90΄+1 Ναζλίδης) Ξάνθη-Ολυμπιακός 0-2

(38΄ Ιντέγε, 89΄ Μιλιβόγεβιτς) ΔΕΥΤΕΡΑ 9/1

19:30 Παναθηναϊκός – Κέρκυρα («Απόστολος Νικολαίδης»)



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)

Ολυμπιακός 37

Ξάνθη 25

Πανιώνιος 25

Παναθηναϊκός 22 -13αγ.

ΠΑΣ Γιάννινα 22

ΑΕΚ 21

Ατρόμητος 21

ΠΑΟΚ 20

Πλατανιάς 20

Παναιτωλικός 16

Αστέρας Τρίπολης 15

Κέρκυρα 13 -13αγ.

ΑΕΛ 13

Λεβαδειακός 12

Βέροια 8 -13αγ.

Ηρακλής 7 -13αγ. * Ο ΠΑΟΚ έχει -3 βαθμούς



