Σοκ από την αυτοκτονία του αντιπροέδρου του ΣΕΓΑΣ

Θρήνος στον αθλητισμό

Τραγικό τέλος στη ζωή του έδωσε ο αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Γιάννης Σταματόπουλους, ο οποίος στα 63 του χρόνια, «έφυγε» από τη ζωή την Κυριακή (8/1), με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως πήδηξε από το μπαλκόνι του σπιτιού του. Η είδηση προκάλεσε σοκ όχι μόνο στην ομοσπονδία του στίβου, αλλά και σε ολόκληρο τον ελληνικό αθλητισμό. Ο Σταματόπουλος διετέλεσε επί σειρά ετών παράγοντας του ΣΕΓΑΣ, όντας μάλιστα και εκπρόσωπος του στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνων, της Κεντρικής Επιτροπής Κριτών, αλλά και της Επιτροπής Υψηλού Αθλητισμού, ενώ βρισκόταν και στην κεφαλή της Οργανωτικής Επιτροπής του Μαραθωνίου της Αθήνας.





Η ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ: «Ο πρόεδρος, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι τεχνικοί και οι εργαζόμενοι στον ΣΕΓΑΣ εκφράζουν την οδύνη τους για την απώλεια του αντιπροέδρου του ΣΕΓΑΣ, Γιάννη Σταματόπουλου. Ο Γιάννης Σταματόπουλος αφιέρωσε τη ζωή του στον ελληνικό στίβο, πάντα κοντά στις αθλήτριες και τους αθλητές είχε την ευθύνη των εθνικών μας ομάδων και με την καλοσύνη του, την ευγένεια και τις σωστές αποφάσεις του είχε καθοριστική συμβολή στις μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού στίβου, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η οικογένεια του στίβου αποχαιρετά σήμερα έναν καλό φίλο, έναν ακούραστο εργάτη, αλλά πάνω από όλα έναν καλό άνθρωπο». Η συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον χαμό του Γιάννη Σταματόπουλου εξέδωσε και η ΕΟΕ: «O Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος και τα μέλη της Ολομέλειας εκφράζουν την ανείπωτη θλίψη τους για την απώλεια του Γιάννη Σταματόπουλου που εκπροσωπούσε τον ΣΕΓΑΣ στην ΕΟΕ. Ο αγαπητός σε όλους Γιάννης Σταματόπουλος με αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα εκπλήρωνε στο ακέραιο τα καθήκοντα του και η συνεισφορά του στο έργο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ήταν ανεκτίμητη. Γεννήθηκε στην Πάτρα στις 28 Αυγούστου το 1954. Σπούδασε Χημικός Μηχανικός στη σχολή χημικών μηχανικών του Ε.Μ.Π., ενώ στα μαθητικά του χρόνια ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με το μπάσκετ. Το 1982 έγινε μέλος της διοίκησης του σωματείου Ολυμπιάδα Πατρών, όπου από το 1985 έως το 1987 διατέλεσε γενικός γραμματέας. Το 1982 ήταν κριτής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου Ανδρών – Γυναικών, που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Την περίοδο 1987 – 1989 έγινε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ. Επέστρεψε στο συμβούλιο το 1997 και παραμένει σε αυτό μέχρι και σήμερα, όπου κατέχει τη θέση του Α΄ Αντιπροέδρου. Η δράση του στην ομοσπονδία του Στίβου είναι έντονη, καθώς πέραν των υψηλών διοικητικών θέσεων, διατέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνων, της Κεντρικής Επιτροπής Κριτών, αλλά και της Επιτροπής Υψηλού Αθλητισμού. Παράλληλα, βρισκόταν στη θέση του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Μαραθωνίου της Αθήνας, ενώ ήταν μέλος της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής».





Η επιστολή της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ βόρειας Πελοποννήσου «Όλη η οικογένεια του στίβου της περιοχής ευθύνης της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ βόρειας Πελοποννήσου εκφράζει μέσα από την ανακοίνωση αυτή τη μεγάλη της οδύνη για την απρόσμενη απώλεια του αντιπροέδρου του ΣΕΓΑΣ, Γιάννη Σταματόπουλου και έναν πρώτο αποχαιρετισμό προς αυτόν. Φίλε Γιάννη, υπήρξες ένα ξεχωριστός άνθρωπος που ήξερε να τιμά και να σέβεται τις ανθρώπινες αξίες, υπηρετώντας το χώρο του αθλητισμού με υποδειγματικό ήθος και συνέπεια για το κοινό καλό, ένας λαμπρός συνεργάτης, πάντα πρόθυμος και που ήξερες να προτείνεις και να βρίσκεις λύσεις στα προβλήματα του χώρου μας, πάντα με ευγένεια και ηπιότητα. Φίλε Γιάννη, στην ψυχή και στην καρδιά όλων μας θα μείνει χαραγμένη η μορφή σου. Ο ήπιος χαρακτήρας σου, η λιτότητα και η ευθύτητα του λόγου σου, η πίστη στις αθλητικές αξίες. Εάν η απώλεια είναι συνάρτηση της προσφοράς, τότε το κενό που αφήνει ο θάνατός σου είναι τεράστιο. Η σιωπή από την απουσία σου σε μείζονα αθλητικά και κοινωνικά θέματα θα ακούγεται πολύ ηχηρή στ’ αυτιά μας. Όλοι έχουμε να θυμηθούμε κάτι θετικό από τη δράση σου. Για σένα δεν χρειαζόταν να φύγεις για να έρθει ο έπαινος, τον είχες και εν ζωή, τώρα απλά θα γίνει μέγιστος. Φίλε Γιάννη καλό σου ταξίδι».

