Πώς περπατάμε στο χιόνι και στον πάγο, αποφεύγοντας το γλίστρημα και την πτώση

Ιανουάριος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Του Αλέξανδρου Γιατζίδη, M.D., medlabnews.gr Το χιόνι θέλει εξαιρετικά μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα όταν έχει μετατραπεί σε πάγο. Είναι πολύ εύκολο να γλιστρήσει κανείς και να πέσει, άτσαλα. Τα περισσότερα κατάγματα συμβαίνουν ακριβώς από την πτώση, γλιστρώντας σε ολισθηρή επιφάνεια. Παρακάτω θα αναφέρουμε οδηγίες που μπορούμε να έχουμε υπόψιν ώστε να αποφύγουμε παραπατήματα και γλιστρήματα περπατώντας στο χιόνι και στον πάγο:



Καλό είναι να φοράτε υποδήματα με αντιολισθητική σόλα (πχ κρεπ), και σκληρή ανένδοτη, όχι εύκαμπτη σόλα.

Βαδίστε αργά και προσεκτικά κυρίως όταν ο δρόμος έχει πάγο ή είναι γλιστερός ή είναι σκοτεινά. Είναι σημαντικό να μη βιάζεστε όταν περπατάτε στο χιόνι. Ακόμα κι αν έχετε αργήσει και προσπαθείτε να φτάσετε κάπου γρήγορα, να είστε ήρεμοι. Αν βιαστείτε, ίσως να φθάσετε αργά ούτως ή άλλως, λόγω κάποιας πτώσης. Περπατήστε λοιπόν με μικρά και προσεκτικά βήματα για να αποφύγετε την πτώση. Όσο μεγαλώνουμε τα αντανακλαστικά μας αμβλύνονται με αποτέλεσμα σε πιθανή πτώση να μην έχουμε την ετοιμότητα να προφυλαχτούμε προτάσσοντας τα χέρια μας, γι αυτό παιδιά και ηλικιωμένοι πέφτουν πιο συχνά με το πρόσωπο και πιο ανώμαλα με αποτέλεσμα βαρύτερες κακώσεις.

Διατηρήστε το βάρος σας να κλίνει ελαφρώς προς τα εμπρός στο εσωτερικό των ποδιών σας. Αυτό σημαίνει ότι το περπάτημα σας θα μοιάζει λίγο μ’ αυτό του πιγκουίνου . Αυτή η θέση θα είναι πιο σταθερή κατά την προσπάθεια μας να προχωρήσουμε σε μια ολισθηρή επιφάνεια. Αν πέσετε, ενώ περπατάτε σε αυτή τη θέση, είναι πιο πιθανό να πέσετε προς τα εμπρός και όχι προς τα πίσω.

Περπατήστε κοντά στις άκρες του πεζοδρομίου, όπου κάποιοι έχουν περπατήσει ήδη. Το συγκεντρωμένο χιόνι σε κάποια σημεία του πεζοδρομίου μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε πάγο, το οποίο είναι πολύ πιο ολισθηρό.

Επικεντρωθείτε στο περπάτημα. Δώστε προσοχή στο σημείο όπου είσαστε και μην αποπροσανατολίζεστε. Προσπαθήστε να σκεφτείτε μερικά βήματα μπροστά και να σχεδιάσετε τις επόμενες κινήσεις σας, πριν να τις κάνετε. Αυτό θα σας βοηθήσει να διαλέξετε την καλύτερη διαδρομή και να αποφύγετε τις ιδιαίτερα ολισθηρές περιοχές.

Σε περίπτωση πάγου ή χιονιού γύρω από το σπίτι χρήσιμο είναι να ρίξετε αλάτι, να καθαρίσετε τον πάγο και να περιορίσετε τις μετακινήσεις σας.

Τέλος το να ασκήστε και να έχετε καλή φυσική κατάσταση βοηθάει στην πιο σταθερή βάδιση και καλύτερη κίνηση διότι οι τένοντες, οι σύνδεσμοι και οι αρθρώσεις κινούνται πιο αρμονικά. medlabgr.blogspot



