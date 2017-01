Πτολεμαϊδα: 65χρονη χάρισε ζωή σε τρεις συνανθρώπους της

Ιανουάριος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Δώρα ζωής» σε τρεις ανθρώπους χάρισε με τον θάνατό της μια 65χρονη γυναίκα από το Δήμο Σερβίων Βελβεντού, που κατέληξε μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο στην ΜΕΘ του Μποδοσάκειου νοσοκομείου Πτολεμαΐδας. Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας, με τη στήριξη των ιατρών της ΜΕΘ, έλαβε την απόφαση να προσφέρει τα όργανα της σε ασθενείς που έχρηζαν μεταμόσχευσης. Αμέσως ενημερώθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), που ανέλαβε όλες τις διαδικασίες συντονισμού της επιχείρησης λήψης των οργάνων και ανεύρεσης των κατάλληλων ληπτών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στο Μποδοσάκειο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας έφθασε μέρος της μεταμοσχευτικής ομάδας του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με επικεφαλής τον Δημήτρη Φίλη, ενώ στην όλη επιχείρηση, που ξεκίνησε στις 11 το βράδυ και ολοκληρώθηκε στις έξι το πρωί, συμμετείχαν η αναισθησιολόγος Αιμιλία Τσαμήτρου και ο διευθυντής της Χειρουργικής κλινικής του Μποδοσάκειου νοσοκομείου Ιορδάνης Ανδρεάδης. Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων το ήπαρ και οι δύο νεφροί, μετά τις απαραίτητες εξετάσεις που θα γίνουν, θα μεταμοσχευθούν σε ασθενείς που βρίσκονται στη λίστα αναμονής και νοσηλεύονται στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο «Λαϊκό» και τον «Ευαγγελισμό» της Αθήνας. Δυστυχώς λόγω των πολύ κακών καιρικών συνθηκών, όπου το θερμόμετρο έχει σταματήσει στους -12 βαθμούς Κελσίου, δεν μπόρεσε να φτάσει στο νοσοκομείο η ομάδα των Οφθαλμιάτρων για να πραγματοποιήσουν τη λήψη του κερατοειδούς χιτώνα. Η ιατρός αναισθησιολόγος της ΜΕΘ του Μποδοσάκειου νοσοκομείου Πτολεμαΐδας Αιμιλία Τσαμήτρου που χειρίστηκε το θέμα της ενημέρωσης των συγγενών για την λήψη των οργάνων της 65χρονης, και ο διευθυντής της Χειρουργικής κλινικής Ιορδάνης Ανδρεάδης ευχαρίστησαν την οικογένεια και τους συγγενείς της άτυχης γυναίκας για τη μεγαλοψυχία που επέδειξαν και ευχήθηκαν «η πράξη ανθρωπιάς στην οποία προέβησαν να βρει κι άλλους μιμητές στην ελληνική κοινωνία». αμπε

