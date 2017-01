Πέθανε η παρουσιάστρια της ΕΡΤ Κέλλυ Σακάκου (video)

Ιανουάριος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Έφυγε» από τη ζωή η παρουσιάστρια της ΕΡΤ, Κέλλυ Σακάκου. Η γνωστή παρουσιάστρια βρισκόταν εδώ και μήνες σε ακινησία λόγω εγχείρησης που είχε κάνει στο ισχίο της. Φωτό: Facebook / Kelly Sakakou Μακρά σταδιοδρομία Η Κέλλυ Σακάκου γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη. Ήταν αριστούχος στην «Ευαγγελική Σχολή» της Νέας Σμύρνης ενώ στη συνέχεια αποφοίτησε από τη σχολή «Κατσέλη» όπου σπούδασε ηθοποιός. Click4more: Κέλλυ Σακάκου: Ο διαγωνισμός που άλλαξε τη ζωή της [vids, pics]

Σπούδασε δραματική τέχνη και δημοσιογραφία και εργάστηκε στην Τηλεόραση, στο Ραδιόφωνο, στη Διαφήμιση και στον Τύπο. Συγκεκριμένα, συμπλήρωσε 30 χρόνια στη δημόσια τηλεόραση (ΕΡΤ) και συμμετείχε σε πολλές εκπομπές της ιδιωτικής τηλεόρασης. Η παρουσία της στην ΕΡΤ σφράγισε τις δεκαετίες 1970 και 1980. Ήταν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσιάστριες της Ελληνικής τηλεόρασης. Δείτε μερικές από της στιγμές της στην τηλεόραση



