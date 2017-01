Ο κολυμβητικός Σύλλογος Γρεβενών ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ συγχαίρει και ευχαριστεί…

Ιανουάριος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο κολυμβητικός Σύλλογος Γρεβενών ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ θέλει να συγχαρεί τα παιδιά των Γρεβενών που πήραν μέρος στον Αγιασμό των υδάτων στο κολυμβητήριο της πόλης μας για δεύτερη χρόνια .



Επίσης θέλει να ευχαριστήσει των Μητροπολίτη Γρεβενών κ.κ. Δαβίδ για την πρωτοβουλία του να πραγματοποιήσει και φέτος τη ρίψη του Σταυρού για τον εορτασμό των Θεοφανίων στο κολυμβητήριο δίνοντας την δυνατότητα στους νέους των Γρεβενών να συμμετέχουν ενεργά σε αυτόν . Επίσης από πλευρά μας θέλουμε διαβεβαιώσουμε ότι θα είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες σ αυτήν την προσπάθεια που καταβάλλει ο Σεβασμιότατος κ.κ Δαβιδ ώστε οι νεολαία του νομού να συμμετέχει στα τεκταινόμενα σε θρησκευτικό και κοινωνικό επίπεδο.



Με τιμή Το Δ.Σ

