Οι πλαστές ταυτότητες των Ρούπα – Μαζιώτη που βρέθηκαν στην Ηλιούπολη

Ιανουάριος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δόθηκαν στη δημοσιότητα με εντολή εισαγγελέα Οι πλαστές ταυτότητες με τις οποίες κυκλοφορούσαν η Πόλα Ρούπα και η 25χρονη συνεργός της, αλλά και πολλές άλλες που βρέθηκαν στο σπίτι της Ηλιούπολης δόθηκαν στη δημοσιότητα με εντολή εισαγγελέα. Στο σπίτι της Ηλιούπολης βρέθηκαν και ταυτότητες τις οποίες όπως φαίνεται χρησιμοποιούσε κάποια περίοδο και ο Νίκος Μαζιώτης.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, σύμφωνα με την σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των διωκομένων αδικημάτων. Στο πλαίσιο αυτό παρακαλείται όποιος πολίτης γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με τη συγκεκριμένη δημοσιοποίηση και κυρίως αν τα παραπάνω πρόσωπα, με τα δημοσιοποιηθέντα ή με άλλα στοιχεία, έχουν προβεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή όπως, εκμίσθωση οχήματος, διαμερίσματος, οικίας, γκαράζ ή άλλου χώρου κ.λπ., να επικοινωνήσει στους αριθμούς κλήσης 1014 και 10414 της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Σημειώνεται ότι εξασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.



newsbeast

This entry was posted on Κυριακή, Ιανουάριος 8th, 2017 at 11:26 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.