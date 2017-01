Μπάσκετ: Αναβλήθηκαν οι αγώνες της Κυριακής σε Β’ και Γ’ Εθνική

Ιανουάριος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η ΕΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει ότι έπειτα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αναβάλλονται όλοι οι αγώνες της Κυριακής (8/1) σε Β Εθνική, Γ’ Εθνική, Α1 Γυναικών και Α2 Γυναικών λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που έχει πλήξει την χώρα.



Αναλυτικά η ενημέρωση: Η κακοκαιρία που εξαπλώνεται και προκαλεί προβλήματα στις μετακινήσεις σε όλη τη χώρα, οδήγησε το ΔΣ της ΕΟΚ στην απόφαση για να αναβολή όλων των αγώνων που ήταν να διεξαχθούν αύριο (8/1), σε όλα τα εθνικά πρωταθλήματα (Α1 και Α2 Γυναικών, Β’ Εθνική Ανδρών, Γ’ Εθνική Ανδρών).

basketblog

