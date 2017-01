Η κοπή της Βασιλόπιτας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμυγδαλιών (εικόνες +video)

Ιανουάριος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Ιανουαρίου με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση της κοπής της βασιλόπιτας του Συλλόγου μας. Την εκδήλωσή μας φέτος, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, τίμησαν με την παρουσία τους πολλοί φίλοι του Συλλόγου, με βροντερό το παρόν της νεολαίας για μια ακόμη φορά. Μετά την εκδήλωση ακολούθησε γλέντι με τοπικούς καλλιτέχνες.



Έπαιξαν και τραγούδησαν αφιλοκερδώς οι: Τάσος Δανόγλου (κιθάρα-τραγούδι), Χρήστος Δ. Λιάκας (κλαρίνο), Κων/νος Β. Στεριόπουλος (τραγούδι), Σαράντης Κουταλής (ντέφι). Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.





Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι το φλουρί το κέρδισε η Αναστασιάδου Σταυρούλα και μαζί κέρδισε μια ηλεκτρική σκούπα προσφορά του Μπάμπη Ν. Κωνσταντινίδη ELECTRONET τον οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Γραμματέας Ο Πρόεδρος Αργύριος Καραλιόλιος Νικόλαος Δεινόπαπας

