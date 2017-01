Αpple: Αλμα 40% στις πωλήσεις εφαρμογών το 2016 λόγω Pokemon Go και Super Mario Run

Ιανουάριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Oι δαπάνες για αγορές από το App Store της Apple πραγματοποίησαν άλμα 40% το 2016, λαμβάνοντας ώθηση κυρίως από παιχνίδια όπως το Pokemon Go και το Super Mario Run. H εταιρεία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα έσοδα για τους δημιουργούς των εφαρμογών ξεπέρασαν τα 20 δισ. δολάρια την περασμένη χρονιά. Με βάση τη συμφωνία για μερίδιο 30%, τα συνολικά έσοδα από τις πωλήσεις εφαρμογών πρέπει να ανήλθαν στα 28,5 δις. δολάρια με την Apple να συλλέγει τα 8,5 δισ.

loading… Οι δημιουργοί των εφαρμογών έχουν δει τα έσοδα τους να αυξάνονται πάνω από 40% σε κάθε μια από τις τελευταίες τρεις χρονιές. Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, ρεκόρ σημειώθηκε στο App Store την πρώτη ημέρα του 2017, καθώς οι κάτοχοι iPhone και iPad ξόδεψαν περίπου 240 εκατ. δολάρια σε ψηφιακές αγορές. iefimerida

