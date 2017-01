Αυτά κάνουν οι πετυχημένοι στην αρχή κάθε νέας χρονιάς

Ιανουάριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Νέα χρονιά σημαίνει νέα ξεκινήματα, νέοι στόχοι, αποφάσεις. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε τη νέα χρονιά είναι να μην μιλάμε για την προηγούμενη.





Η επιτυχία είναι θέμα επιλογών και θέμα προτεραιοτήτων. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη «συνταγή» για να τα καταφέρεις. Απλά χρειάζεται να το αποφασίσεις. Οταν δεν έχεις σύστημα και πρόγραμμα, τότε το πιο πιθανό είναι τα σχέδιά σου να ναυαγήσουν. Ανθρωποι που εισέπραξαν επιτυχία στον τομέα με τον οποίο καταπιάστηκαν φαίνεται ότι δεν κάνουν τίποτα τυχαία. Ολα είναι βάσει σχεδίου, συγκεκριμένα. Ατομα που προχώρησαν στην καριέρα τους, φαίνεται ότι στην αρχή κάθε νέας χρονιάς, θέτουν συγκεκριμένους στόχους και καταστρώνουν τη δική τους στρατηγική για να τους επιτύχουν. «Στην έναρξη κάθε νέας χρονιάς, γράφω τους στόχους μου σε ένα χαρτί. Κάθε εβδομάδα θα πρέπει να γράφεις τι θέλεις να κάνεις. Ξεκίνα από σήμερα. Σκέψου τι θες να σου συμβεί μέσα σε αυτή τη χρονιά. Μην αφήνεις την κάθε μέρα που περνά στην τύχη. Σήμερα μπορείς να ξεκινήσεις κάτι υπέροχο». Katherine Power, Clique Media Group CEO. Σύμφωνα με μελέτη του Dr. Gail Matthews του Dominican University, οι άνθρωποι που έχουν την τάση να σημειώνουν αυτά που θέλουν να κάνουν, επιτυγχάνουν τους στόχους τους σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτούς που δεν σημειώνουν. «Πιστεύω ακράδαντα ότι το να σκέφτεσαι και να γράφεις συγκεκριμένα τους στόχους σου σε βοηθά στην επιτυχία. Το έκανα από όταν ήμουν μικρή. Στόχοι για την προσωπική σου ζωή, την υγεία σου. Κάθε τρεις μήνες να σκέφτεσαι την πορεία που έχεις διαγράψει». Jen Atkins, celebrity hairstylist Πώς όμως δημιουργείται τελικά μια τέτοια λίστα; 1) Να είσαι συγκεκριμένη: Σκέψου τι θέλεις από τη ζωή σου. Η αναποφασιστικότητα έρχεται συνήθως από τις μπερδεμένες μας σκέψεις. Τι θέλεις να επιτύχεις; Τι αλλαγές θέλεις να κάνεις στον χώρο που ζεις και εργάζεσαι; Τι σου λείπει; Ποιο είναι το μεγαλύτερό σου όνειρο; Πόσα χρήματα θέλεις να βγάζεις; Οσο πιο συγκεκριμένη είσαι, τόσο πιο κοντά φτάνεις στον στόχο σύμφωνα με τους ψυχολόγους. 2) Οι επτά κατηγορίες: Η ζωή μας μπορεί να χωριστεί σε επτά – κατηγορίες «κλειδιά»: τα οικονομικά μας, την καριέρα μας, την οικογένειά μας, την υγεία μας, τις σχέσεις μας, την προσωπική μας πρόοδο και την πρόοδό μας μέσα στην κοινωνία. Σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες, σκέψου τι θες να επιτύχεις. 3) Μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι στόχοι: Ξεχώρισε αυτά που θέλεις κάνεις άμεσα και αυτά που θες να κάνεις σε βάθος χρόνου. Αυτός ο διαχωρισμός πάντα βοηθάει στην επίτευξη των στόχων μας. Ενας βραχυπρόθεσμος στόχος είναι πχ. Να ξεκινήσεις γυμναστήριο. Ενας μακροπρόσθεσμος στόχος είναι να δεις μια μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή σου. 4) Βάλε χρονικό όριο: Θέσε ρεαλιστικά timelines και μέτρησε τις δυνατότητές σου και τα περιθώρια χρόνου μέσα στην κάθε σου ημέρα. Aν κάτι που έχεις βάλει στόχο αργεί να συμβεί τότε πρέπει να επαναπροσδιορίσεις το χρονικό όριο που έχει βάλει και να δεις τι δεν κάνεις σωστά.

