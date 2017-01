Euroleague: Ο Ολυμπιακός «καθάρισε» (77-69) ξανά τον Παναθηναϊκό

Ιανουάριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με ηγέτη στα δύσκολα τον Ιωάννη Παπαπέτρου (13π) ο Ολυμπιακός πήρε και το εντός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» παρότι κοντραρίστηκαν για 3 δεκάλεπτα από τον ενισχυμένο ΠΑΟ, στο φινάλε με τον Παπαπέτρου να παίρνει την ομάδα στις πλάτες του κέρδισε τελικά με 77-69 στο ΣΕΦ. Ετσι, ο Ολυμπιακός νικά για τρίτη φορά φέτος τον Παναθηναϊκό Superfoods. Ο Παπαπέτρου με οκτώ συνεχόμενους πόντους (δύο τρίποντα και ένα coast to coast κάρφωμα)… άλλαξε τη ροή του ματς και πάνω που το τριφύλλι είχε πλησιάσει στον πόντο, έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του Ολυμπιακού. Στο 11-5 πλέον ο Ολυμπιακός που βρίσκεται σε τροχιά τετράδας, στο 9-7 υποχώρησε ο Παναθηναϊκός που μένει… πίσω στην Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο στο τρίτο δεκάλεπτο, είχε εγκλωβίσει τον Παναθηναϊκό για επτά λεπτά, όμως η αλλαγή σκηνικού ήρθε με την είσοδο του Ιωάννη Παπαπέτρου. Το τρίποντο που έβαλε ο 23χρονος φόργουορντ έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στο δεύτερο μέρος και παράλληλα άνοιξε την άμυνα των πρασίνων. Λοτζέσκι, Γκριν και Γουότερς βρήκαν ρυθμό και από το -3, οι ερυθρόλευκοι βρέθηκαν στο +11 μέσα σε έξι λεπτά. Οταν δε ο Παναθηναϊκός μείωσε στους τρεις στο 35′, πάλι ο Παπαπέτρου ήταν εκεί και έκανε τη διαφορά. Τα δεκάλεπτα: 17-11, 38-37, 55-50, 77-69. Ολυμπιακός (Σφαιρόπουλος): Γκριν 10 (2), Μπιρτς 11 (5/5 δίπ., 9 ριμπ.), Γιανγκ 6, Παπαπέτρου 13 (3), Σπανούλης 12 (8/8 βολ., 7 ασ.), Ουότερς 3 (1), Αγραβάνης, Μιλουτίνοφ 2, Πρίντεζης 7 (2/10 σουτ), Παπανικολάου 6 (1), Μάντζαρης, Λοτζέσκι 7. Παναθηναϊκός (Πασκουάλ): Σίνγκλετον 10 (1 τρίπ., 6 ριμπ.), Νίκολς, Ρίβερς 23 (3), Τζέιμς 24 (1 τρίπ., 6 ριμπ.), Φώτσης, Παππάς, Φελντέιν 5 (1), Τζεντίλε, Μπουρούσης 3 (1), Καλάθης 4.

