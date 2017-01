4 αναβατήρες σε λειτουργία την Κυριακή στη Βασιλίτσα …

Ιανουάριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Διοίκηση του Ε.Χ.Κ.Β. σας ανακοινώνει ότι την Κυριακή 8-1-2017 θα είναι σε λειτουργία οι εξής 4 αναβατήρες:

1. Ο Τριθέσιος αναβατήρας «Φίλιππος»

2. Ο Διθέσιος αναβατήρας «Μ.Αλέξανδρος»

3. Ο Συρόμενος αναβατήρας «Ελιμεία» και

4. το συρόμενο «Baby lift».

Η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι υποχρεωτική σε ορισμένα σημεία του δρόμου και ειδικότερα τις πρωινές ώρες. Για την Επιτροπή Διοίκησης Ο Πρόεδρος

Θωμάς Καραγιάννης

