Τσίπρας σε συμβασιούχους: Καλά κάνετε και δεν διαβάζετε εφημερίδες

Ιανουάριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Την αποστροφή του προς τον Τύπο που ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και στις ενέργειές της, εξέφρασε για μία ακόμη φορά ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε συνομιλία που είχε με συμβασιούχους εργαζόμενους του δήμου Καλαμαριάς, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τις καθυστερήσεις στη μισθοδοσία τους. Ο Αλέξης Τσίπρας αντί να δώσει λύση στο πρόβλημα των εργαζομένων, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαβίωσης και να τους κόβει η ΔΕΗ το ρεύμα, βρήκε την ευκαιρία να στρέψει τη συζήτηση εναντίον του Τύπου. Όταν οι εργαζόμενοι τού απάντησαν ότι «εμείς δεν διαβάζουμε εφημερίδες», ο πρωθυπουργός ανταπάντησε λέγοντας: «καλά κάνετε, έχετε την υγειά σας». Όσο για το πρόβλημα των εργαζομένων; «Ψάχνουμε λύσεις…», ήταν η απάντηση του πρωθυπουργού, ενώ στο θέμα της ΔΕΗ, εκείνος επέμενε ότι με τις προβλεπόμενες δόσεις, μπορούν να βρουν λύση, την ίδια στιγμή που ο κόσμος τον ρωτούσε «γιατί δεν κάνεις κάτι; Θα μας τα πάρουν όλα…». Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο από το τετ α τετ του Αλέξη Τσίπρα με τους εργαζόμενους… protothema

loading…

This entry was posted on Σάββατο, Ιανουάριος 7th, 2017 at 09:44 and is filed under ΑΣΤΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.