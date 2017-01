Σούπερ Λίγκα: Ήττα της ΑΕΚ στη χιονισμένη Τρίπολη, νίκη ο Ατρόμητος – Αναβολή στη Βέροια…

Ιανουάριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την ήττα γνώρισε η ΑΕΚ στην χιονισμένη Τρίπολη από τον Αστέρα (Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 3-2), στο πλαίσιο της 2ης εξ αναβολής αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ. Η Ένωση προηγήθηκε στο ματς, ο Αστέρας ανέτρεψε το σκορ, η ΑΕΚ ισοφάρισε σε 2-2 αλλά η ομάδα του Δημήτρη Ελευθερόπουλου έφτασε τελικά στη νίκη με 3-2.



Νίκη του Ατρομήτου επί του Λεβαδειακού στο Περιστέρι (Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-0). Αναβλήθηκε η αναμέτρηση της Βέροιας με τον Ηρακλή λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην πρωτεύουσα της Ημαθίας. Σύμφωνα με τον ΚΑΠ, ο αγώνας, καιρού επιτρέποντος, θα γίνει την Κυριακή στις 17:15. Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός, στο πιο σημαντικό ίσως ματς της αγωνιστικής, θα επισκεφτεί την Κυριακή την Ξάνθη, την ομάδα που βρίσκεται πιο κοντά του από τις υπόλοιπες, στη δεύτερη θέση, αλλά 11 βαθμούς πίσω από τους «ερυθρόλευκους». Επίσης, ο ΠΑΟΚ θα «ανοίξει» την Τούμπα ξανά για το 2017 φιλοξενόντας τον ΠΑΣ Γιάννινα. Στο Αγρίνιο θα βρεθεί ο Πανιώνιος απέναντι στον Παναιτωλικό. Συνοπτικά το πρόγραμμα της εξ αναβολής 2ης αγωνιστικής της Super League και η βαθμολογία:



ΣΑΒΒΑΤΟ 7/1

Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-0

(25΄, 90΄+3΄ Τόνσο) 17:15 Βέροια – Ηρακλής (Δημ. Στάδιο Βέροιας) ΑΝΑΒΟΛΗ Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΚ 3-2

(49΄ Στανισάβλιεβιτς, 66΄ Ιγκόρ Σίλβα, 81΄ Τσουκαλάς – 36΄, 68΄ Πέκχαρτ) ΚΥΡΙΑΚΗ 8/1

15:00 ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννινα (Γήπεδο Τούμπας) 17:15 Παναιτωλικός – Πανιώνιος (Γήπεδο Παναιτωλικού) 17:15 Πλατανιάς – ΑΕΛ (Δημ. Γήπεδο Περιβολίων) 19:30 Ξάνθη – Ολυμπιακός (Ξάνθη Arena)



ΔΕΥΤΕΡΑ 9/1

19:30 Παναθηναϊκός – Κέρκυρα («Απόστολος Νικολαίδης»)



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)

Ολυμπιακός 34

Ξάνθη 25

Παναθηναϊκός 22

Πανιώνιος 22

ΑΕΚ 21 -14αγ.

Ατρόμητος 21 -14αγ.

ΠΑΟΚ 20

ΠΑΣ Γιάννινα 19

Πλατανιάς 17

Παναιτωλικός 16

Αστέρας Τρίπολης 15 -14αγ.

Κέρκυρα 13

ΑΕΛ 13

Λεβαδειακός 12 -14αγ.

Βέροια 8

Ηρακλής 7 * Ο ΠΑΟΚ έχει -3 βαθμούς δολ

