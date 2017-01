Πώς να φαίνεστε μικρότεροι ενώ μεγαλώνετε

Ιανουάριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Οι φόβοι γύρω από τη γήρανση είναι κυρίως δύο. Η παρακμή του σώματος και η απώλεια νοητικής λειτουργίας. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα νέο φαινόμενο γεροντότερων ανθρώπων, οι «superagers». Σύμφωνα με τον νευρολόγο Marsel Mesulam, αυτοί οι σούπερ-ηλικιωμένοι έχουν εκπληκτική διαύγεια και σε μεγάλη ηλικία, αλλά και γνωστικές ικανότητες, που θα μπορούσαν ακόμη και να συναγωνιστούν έναν 25χρονο. Η νευρολόγος Lisa Feldman Barrett και η ομάδα της μελέτησαν τους εγκεφάλους 17 εκ των «superagers» και τους συνέκριναν με εγκεφάλους ανθρώπων της ηλικίας τους. Ευρήματα έδειξαν ότι οι περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με το συναίσθημα, ήταν παχύτερες στους superagers και λεπτότερες στους υπόλοιπους ηλικιωμένους. Πώς μπορείτε να γίνετε superager; Η απάντηση είναι απλή. Δουλέψτε σκληρά για κάτι. Καθώς ο εγκέφαλος είναι ένας μυς, ο μόνος τρόπος για να καταστεί ισχυρός είναι να τον πιέζετε σταθερά στα όριά του. Οι περιοχές του εγκεφάλου που είναι παχύτερες στους superagers ενεργοποιούνται όταν ένα άτομο υποβάλλεται σε μια δύσκολη εργασία που απαιτεί συγκέντρωση, διανοητική ή σωματική. newmoney

