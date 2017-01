Ποιες δαπάνες χτίζουν το αφορολόγητο και ποιες μένουν εκτός

Ιανουάριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Θέμα ημερών είναι η έκδοση της υπουργικής απόφασης για τις δαπάνες που θα γίνονται με πλαστικό χρήμα ή ηλεκτρονικές συναλλαγές και θα χτίζουν το αφορολόγητο. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν ένα συγκεκρίμενο όριο δαπανών μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ή πληρωμών με κάρτες προκειμένου όχι μόνο να χτίσουν το αφορολόγητο αλλά και να μην επιβαρυνθούν με πρόσθετο φόρο. Οι δαπάνες που δεν θα υπολογίζονται Λογαριασμοί ΔΕΚΟ, όπως ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ ενοίκια, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, καθώς και η συνδρομητική τηλεόραση είναι κάποιες από τις δαπάνες που θα εξαιρεθούν από τη δημιουργία αφορολόγητου μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η εξαίρεση των συγκεκριμένων δαπανών κινείται στην λογική της εξαίρεσης δαπανών με χαμηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής αλλά και στις τεχνικές δυνατότητες των πληροφοριακών συστημάτων πληρωμών.



Ποιες αποδείξεις μετράνε Οπως επισημαίνεται από το υπουργείου Οικονομικών στόχος του μέτρου είναι η φορολογική συμμόρφωση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων μέσω της ενθάρρυνσης των φορολογουμένων να προτιμούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και όχι η φορολογική επιβάρυνση για όσους δεν συμπληρώσουν το ελάχιστο ποσό αποδείξεων και χάσουν μέρους του αφορολόγητου. Γι’ αυτό το λόγο έχει επιλεγεί ένας συνδυασμός σχετικά χαμηλού ποσοστού αποδείξεων και σχετικά περιορισμένων κατηγοριών εξαιρουμένων δαπανών ώστε να μην δυσκολεύονται οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν το όριό τους αλλά και να μην ακυρώνονται τα οφέλη του μέτρου. Σουπερμάρκετ, πολυκαταστήματα, καύσιμα, αγορές ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών, έπιπλα, είδη οικιακής χρήσης, ξενοδοχεία, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, λογιστές, ψυχολόγοι, εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, κέντρα είναι από τις δαπάνες που θα περιλαμβάνονται στο χτίσιμο του αφορολόγητου ενώ για τις ιατρικές δαπάνες, οι οποίες θα γίνονται επίσης με ηλεκτρονική συναλλαγή, το τοπίο θα διευκρινιστεί όταν εκδοθεί η υπουργική απόφαση. Το ποσό που πρέπει να καλυφθεί Εφόσον το εισόδημα είναι έως 10.000 ευρώ, απαιτείται ποσοστό δαπανών 10% με πλαστικό χρήμα. Για εισόδημα 9.000 ευρώ, απαιτούνται συναλλαγές με ηλεκτρονικό χρήμα 900 ευρώ, στα 10.000 ευρώ αυξάνονται σε 1.000 ευρώ. Για μεγαλύτερα εισοδήματα ακολουθούν δύο ακόμα συντελεστές. Στο κλιμάκιο εισοδήματος από 10.001 έως και 30.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 15%, ενώ στο κλιμάκιο εισοδήματος άνω των 30.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 20% (με μέγιστο όριο απαιτούμενων πληρωμών τα 30.000 ευρώ). Αναλυτικά:



Το αφορολόγητο με πλαστικό χρήμα θα χτίζεται ως εξής: Έως 10.000 αποδείξεις 1.000€ 10%

Έως 11.000 αποδείξεις 1.500€

Έως 12.000 αποδείξεις 1.800€

Έως 15.000 αποδείξεις 2.250€ 15%

Έως 30.000 αποδείξεις 3.000€

Έως 30.001 αποδείξεις 6.000€ 20%

Ανω των 30.000 αποδείξεις εως 30.000 Ποιοι εξαιρούνται από το μέτρο Βασικές κατηγορίες φορολογουμένων εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την πραγματοποίηση των δαπανών τους αλλά απαιτείται να προσκομίσουν αποδείξεις σύμφωνα με την προβλεπόμενη κλίμακα, προκειμένου να έχουν μείωση φόρου. Προς περαιτέρω κάλυψη ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, θα συμπεριληφθούν και επιπλέον κατηγορίες φορολογουμένων, οι οποίες θα μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο πληρωμής των δαπανών τους (ηλεκτρονικά ή μετρητά), ώστε να τύχουν της μείωσης φόρου. Από το μέτρο εξαιρούνται οι φορολογούμενοι άνω των 70 ετών και τα άτομα με αναπηρία από 80% και άνω καθώς και όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση που φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή υπηρεσία και συντάξεις. Ωστόσο και αυτοί οι φορολογούμενοι θα πρέπει να εμφανίσουν δαπάνες με χάρτινες αποδείξεις ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους για να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου. Επίσης εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικών ηλεκτρονικών συναλλαγών οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε., καθώς και όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικό κατάστημα ή είναι φυλακισμένοι. Πρόσθετος φόρος Όσοι δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό δαπανών με πλαστικό χρήμα θα πληρώσουν πρόσθετο φόρο. Τα ποσοστά υποχρεωτικών δαπανών με πλαστικό χρήμα, σε σχέση με το εισόδημα είναι σχετικά χαμηλά και θεωρείται ότι οι φορολογούμενοι εύκολα μπορούν να το καλύψουν. Η ποινή όμως αν δεν καλυφθεί το απαιτούμενο όριο δαπανών, είναι υψηλή. Αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό, τότε ο φόρος εισοδήματος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 22%. loading… iefimerida

This entry was posted on Σάββατο, Ιανουάριος 7th, 2017 at 13:31 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.