ο κΑΙΡός: Συνεχίζεται η ..κάθοδος του χιονιά…

Ιανουάριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αισθητά ακόμη και στην Αθήνα άρχισαν να γίνονται από το βράδυ της Παρασκευής τα σημάδια του χιονιά για τον οποίο είχαν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι. Η πρώτη φάση του χιονιά εδηλώθηκε με βροχές και καταιγίδες στη δυτική χώρα αλλα και χιόνια. Σε Φλώρινα, Καστοριά, ορεινά Ιωαννίνων χιόνιζε ήδη από την Πέμπτη, ενώ από την Παρασκευή το έστρωσε και σε άλλες περιοχές της Β. Ελλάδος, κυρίως ορεινές. Την ίδια ώρα, ήδη από την Πέμπτη θυελλώδεις άνεμοι σάρωναν τη χώρα με αποτέλεσμα να βγει και απαγορευτικό απόπλου για κάποιες ώρες. Οσον αφορά στην Αττική η έλευση του χιονιά άρχισε να γίνεται αισθητή ήδη από την Παρασκευή καθώς από το βράδυ άρχισε να πέφτει η θερμοκρασία και ξεκίνησαν να πέφτουν οι πρώτες νιφάδες χιονιού στην Πεντέλη. Από τις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής, μάλιστα, έκλεισε η λεωφόρος Πάρνηθας από το ύψος του τελεφερίκ στο ρεύμα προς το καζίνο. Επίσης, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην περιφερειακή οδό Πεντέλης – Νέας Μάκρης, από το ύψος του Στρατιωτικού Νοσοκομείου 414 έως το ύψος της λεωφόρου Διονύσου. Το Σάββατο, στην Αττική το κρύο αναμένεται τσουχτερό, ενώ στα βουνά της Αττικής θα έχουμε νέα χιονόστρωση. Στα βόρεια προάστια θα χιονίσει και μάλιστα ενδέχεται να το στρώσει, ενλω νιφάδες θα πέσουν και στο κέντρο της Αθήνας. Επιλέξτε την πόλη που θέλετε στην παρακάτω μετεωρολογική εφαρμογή, για να δείτε τον καιρό που θα κάνει εκεί τις επόμενες 4 ημέρες:

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ για το Σάββατο: Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις με κατά περιόδους χιονοπτώσεις, κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -10 έως 0 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία κατά τόπους 6 με 8 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιονίου, Ηπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με χιονόνερο ή κατά περιόδους χιονοπτώσεις που στην Πελοπόννησο θα είναι πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -4 έως 5 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο από -10 έως -2 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με χιονοπτώσεις, που κατά τόπους θα είναι πυκνές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -4 έως 3 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις με χιονόνερο ή παροδικές χιονοπτώσεις στα πεδινά και σποραδικές καταιγίδες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά, που θα είναι κατά τόπους πυκνά στην Κρήτη (ενδεικτικό υψόμετρο 200 μέτρα).

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 2 έως 4 και στην Κρήτη έως 6 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με βροχές ή χιονόνερο, χιόνια στα ορεινά – ημιορεινά και σποραδικές καταιγίδες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου χιονοπτώσεις, που κατά περιόδους θα είναι πυκνές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη. Αττική

Καιρός: Στα νότια νεφώσεις με χιονόνερο ή παροδικές χιονοπτώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με χιονοπτώσεις, που κατά περιόδους στα βόρεια θα είναι πυκνές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -2 έως 2 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με παροδικές ασθενείς χιονοπτώσεις κυρίως στα ανατολικά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7 και πρόσκαιρα στον Θερμαϊκό 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -6 έως -1 βαθμούς Κελσίου. Πηγή: Ξεκίνησε η επέλαση του χιονιά, στα λευκά τα βόρεια της Αττικής | iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/news/311525/xekinise-i-epelasi-toy-hionia-sta-leyka-ta-voreia-tis-attikis#ixzz4V2w9bSwc

