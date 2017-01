Μπάσκετ Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.: Αναβάλλεται η αγωνιστική του Σαββατοκύριακου

Ιανουάριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στην αναβολή της αγωνιστικής του Σαββατοκύριακου προχώρησε η Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. για τα πρωταθλήματα μπάσκετ.



Ο λόγος είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Δυτική Μακεδονία, αφού εκτός από το χιόνι, οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές.

This entry was posted on Σάββατο, Ιανουάριος 7th, 2017 at 12:12 and is filed under ΜΠΑΣΚΕΤ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.