Μεγάλα ποδοσφαιρικά «κελεπούρια» που δεν κόστισαν σχεδόν τίποτα!

Με αφορμή την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου στο ποδόσφαιρο αλλά ταυτόχρονα και την περίοδο των προσφορών- εκπτώσεων στο εμπόριο αναρωτιόμαστε πόσο εύκολο είναι να αγοράσει κανείς αυτή την περίοδο ένα παλτό 40 ευρώ την ώρα που η πραγματική του αξία είναι 130 ευρώ;;;; -Πόσο εύκολο είναι να το βρεις στο νούμερο σου την ώρα που έχουν βγει για ψώνια και όλοι οι «ανταγωνιστές» σου; -Αυτό που εκ πρώτης όψεως φαίνεται να ταιριάζει στο σώμα σου, είναι έτσι και όταν το δοκιμάσεις; Ή και το αντίστροφο, κάτι που αρχικά δεν σου «γεμίζει» το μάτι να σε διαψεύδει στην πορεία; -Πόσους συμβιβασμούς και πόσες διαπραγματεύσεις μπορείς να κάνεις για μια αγορά;



Σε όρους καταναλωτισμού αυτό ορίζεται ως «κελεπούρι» ή αγγλιστί «bargain», και όσο δύσκολο κι αν ακούγεται υπάρχουν εκεί έξω, αρκεί να έχεις… ένα κάποιο μπάτζετ, να ξέρεις τι ακριβώς έχεις ανάγκη και το κυριότερο να ξέρεις που να το ψάξεις. Και επειδή κελεπούρια βρίσκεις και στο ποδοσφαιρικό παζάρι θυμηθήκαμε χαρακτηριστικές περιπτώσεις παικτών που αγοράστηκαν σε τιμή … κόστους είτε το καλοκαίρι είτε τον χειμώνα και τελικά έκαναν θραύση. Οι 7 καλύτερες περιπτώσεις εδώ: 1. Ερίκ Καντονά: Από την Λιντς Γιουνάιτεντ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για 1.200.000 £ (Νοέμβριος 1992)



Ο χαρισματικός Γάλλος στράικερ βοήθησε την Λιντς να κερδίσει την Γιουνάιτεντ στην μάχη του τίτλου το 1992, αλλά όταν η ομάδα από το Γιορκσάιρ έκανε κρούση στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Ντένις Έργουιν όχι μόνο δεν κατάφερε να αποκτήσει τον Έργουιν αλλά κατάφερε να χάσει και τον Ερίκ Καντονά. Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον εισηγήθηκε την αγορά του Γάλλου με κόστος μόλις 1.200.000 εκατ. λίρες. Στο Όλντ Τράφορντ ο Καντονά έγινε ο «βασιλιάς» του Μάντσεστερ και βοήθησε την ομάδα να κερδίσει 4 πρωταθλήματα της Πρέμιερ Λιγκ και 2 κύπελλα Αγγλίας. 2. Ριγιάντ Μαχρέζ: Από την Χάβρη στην Λέστερ για 400.000£ (Ιανουάριος 2014)



Οι σκάουτερ της Λέστερ πήγαν σε αγώνα της Χάβρης να παρακολουθήσουν τον Ράιαν Μέντες και τελικά κατέληξαν να υπογράψουν τον Ριγιάντ Μαχρέζ για 440.000£ τον Ιανουάριο του 2014. Στους πρώτους 18 του μήνες στην ομάδα ο Αλγερινός είχε σημαντικό ρόλο στην χρονιά της ανόδου στην Πρέμιερ Λιγκ αλλά και την επομένη όπου κατάφερε τελικά να σωθεί από τον υποβιβασμό. Ωστόσο τα καλύτερα για το Μαχρέζ ήρθαν την επόμενη χρονιά την σεζόν 2015-16 όπου ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες τα Λέστερ στο δρόμο προς το θαύμα, την κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ. 3. Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ: Από τη Μόλντε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για 1.500.000£ (Ιούλιος 1996)



Το καλοκαίρι του 1996 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ψάχνει και πάλι για επιθετικό. Προσπάθησε να πάρει τον Άλαν Σίρερ αλλά η Νιούκαστλ είχε καλύτερη προσφορά, έτσι η Γιουνάιτεντ επέλεξε έναν άσημο 23χρονο Νορβηγό. Ο Σόλσκιερ προοριζόταν για τρίτος επιθετικός όμως τα καθαρά τελειώματα του γρήγορα τον έχρησαν την ιδανική αντικατάσταση επιθετικού. Ο «δολοφόνος με το baby face» όπως τον φώναζαν, απέρριψε αρκετές προτάσεις από άλλες ομάδες που θα μπορούσε να παίζει βασικός, για να προσφέρει τις υπηρεσίες του από τον πάγκο και να κερδίζει τρόπαια. Σε 11 σεζόν στον σύλλογο σκόραρε πάνω από 100 γκολ ενώ κέρδισε 6 πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα και φυσικά το Τσάμπιονς Λιγκ την σεζόν 1998-99 όπου σκόραρε και το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις του τελικού στο Καμπ Νου. 4. Ραούλ Γκονζάλες: Από την Ατλέτικο Μαδρίτης στην Ρεάλ Μαδρίτης ως ελεύθερος (1992)



Η ιστορία της μεταγραφής του Ραούλ στην Ρεάλ Μαδρίτης, στο σύλλογο που έμελλε να γράψει ιστορία είναι παροιμιώδης. Όλα ξεκίνησαν το 1992 όταν ο πρόεδρος της Ατλέτικο Μαδρίτης τότε αποφάσισε να κλείσει την ακαδημία της ομάδας, προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα. Έτσι 15χρονος Ισπανός, θα μείνει χωρίς ποδοσφαιρική στέγη, όχι για πολύ… αφού θα επιλεγεί από την «μισητή» συμπολίτισσα Ρεάλ και δυο χρόνια αργότερα θα ντεμπουτάρει για την ανδρική ομάδα. Έκτοτε, θα καταφέρει να γίνει ο κορυφαίος παίκτης της ιστορίας της Ρεάλ, ο εμβληματικός αρχηγός της, σκοράροντας 332 γκολ ενώ κατέκτησε 6 ισπανικά πρωταθλήματα και 3 Τσάμπιονς Λιγκ. Και δεν κόστισε… τίποτα. 5. Πατρίκ Βιεϊρά: Από την Μίλαν στην Άρσεναλ για 3.500.000£ (Σεπτέμβριος 1996)



Οι «κανονιέρηδες» ενέταξαν στο δυναμικό τους τον θηριώδη Γάλλο μέσο από τις ρεζέρβες της Μίλαν και λίγες εβδομάδες πριν την άφιξη του Αρσέν Βενγκέρ. Οι δυο τους θα φέρουν στην Άρσεναλ την… γαλλική επανάσταση. Η αντοχή και η δύναμη του θα δώσουν το κάτι παραπάνω στην μεσαία γραμμή των Λονδρέζων ενώ στην ιστορία θα μείνει η αντιπαλότητα του Βιεϊρά με τον αρχηγό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρόι Κιν. Ο Γάλλος στην θητεία του στην Άρσεναλ κατέκτησε 3 πρωταθλήματα Αγγλίας και 4 Κύπελλα. Ωστόσο, το μεγαλύτερο του παράσημο είναι ότι ήταν ο αρχηγός της Άρσεναλ την χρονιά 2003-4 την χρονιά των “Invicibles” και του αήττητου. 6. Αντρέα Πίρλο: Από την Μίλαν στην Γιουβέντους ως ελεύθερος (Ιούλιος 2011)



Μετά από μια δεκαετία που προσέφερε τις υπηρεσίες του στην Μίλαν κατακτώντας 2 σκουντέτο και 2 Τσάμπιονς Λιγκ ο Αντρέα Πίρλο στα 32 μεταπήδησε στην Γιουβέντους έπειτα από εισήγηση του τότε τεχνικού των «μπιανκονέρι» Αντόνιο Κόντε και δεν κόστισε τίποτε αφού ουσιαστικά έμεινε ελεύθερος από τους «ροσονέρι». Ο «Αρχιτέκτονας» Πίρλο όπως είναι το παρατσούκλι του συνέβαλε τα μέγιστα για την ομάδα από το Τορίνο και η Γιουβέντους στέφεται πρωταθλήτρια Ιταλίας για τέσσερις διαδοχικές σεζόν. «Όταν έμαθα ότι ο Αντρέα ήρθε, σκέφτηκα: Τελικά υπάρχει Θεός!!! Ένας παίκτης τέτοιου επιπέδου και ικανοτήτων όντας ελεύθερος είναι η μεταγραφή του αιώνα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν. 7. Πίτερ Σμάιχελ: Από την Μπρόντμπι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για 500.000£ (Σεπτέμβριος 1991)



“The bargain of the century”, δηλαδή ‘το κελεπούρι του αιώνα’ χαρακτήρισε ο Φέργκιουσον την μεταγραφή του Πίτερ Σμάιχελ από την δανική Μπρόντμπι. Μια τεράστια παρουσία και φυσιογνωμία κάτω από τα δοκάρια στο Ολντ Τράφορντ και για πολλούς ένας από τους καλύτερους γκολκιίπερ όλων των εποχών. Σε οκτώ σεζόν στην Γιουνάιτεντ πρόσθεσε στο παλμαρέ του 5 πρωταθλήματα, 3 Κύπελλα Αγγλίας και 1 Τσάμπιονς Λιγκ. Ο Σερ Άλεξ χρειάστηκε έξι χρόνια για να βρει κάποιον άξιο αντικαταστάτη του Δανού από το 1999 όταν και αποχώρησε ενώ φαίνεται πως μετέδωσε το ταλέντο του και στον γιο του Κάσπερ, ο οποίος το 2016 στέφτηκε πρωταθλητής Αγγλίας με την Λέστερ.



