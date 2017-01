Καστοριά: Δύο συλλήψεις για διακίνηση άνω των 10 κιλών ακατέργαστης κάνναβης (εικόνες)

Ιανουάριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Συνελήφθησαν το Σάββατο (07-01-2017) τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχή της Καστοριάς, δυο (2) ημεδαποί, ηλικίας 41 και 48 ετών, για κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών. Οι συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καστοριάς, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πάταξης Διασυνοριακού Εγκλήματος (Ο.Π.Δ.Ε.) του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας και αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού, είχαν ως αποτέλεσμα τη σύλληψη των προαναφερόμενων ημεδαπών, που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κάνναβης.



Ειδικότερα, στο πλαίσιο ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού για την καταπολέμηση της διάδοσης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, εντοπίστηκαν οι ανωτέρω τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε περιοχή της Καστοριάς και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημά τους, με οδηγό και ιδιοκτήτη τον 48χρονο και συνοδηγό τον 41χρονο, βρέθηκαν -2- τροχοί αυτοκινήτου που περιείχαν στο εσωτερικό τους επιμελώς κρυμμένες, -9- συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -10- κιλών και -420- γραμμαρίων, τις οποίες κατείχαν από κοινού και μετέφεραν προς το εσωτερικό της χώρας. Επίσης, στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη -1- ακόμη συσκευασία που περιείχε -5,4- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.



Συνολικά κατασχέθηκαν: -10- κιλά και -425,4- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-3- κινητά τηλέφωνα με -4- κάρτες SIM,

-1- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και

χρηματικό ποσό -200- ευρώ.

Η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καστοριάς, ενώ οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία θα οδηγηθούν στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

