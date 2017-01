Θιβετιανά Μαστίφ: Η ακριβότερη ράτσα του κόσμου «στοιβάζεται» σε καταφύγια

Ιανουάριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Εκατοντάδες «χρυσά» σκυλιά, Θιβετιανά Μαστίφ, γνωστά κάποτε ως η πιο ακριβή ράτσα του κόσμου, βρίσκονται αυτή τη στιγμή εγκαταλειμμένα στην Κίνα, καθώς τα κέντρα όπου εκτρέφονταν έχουν ξεμείνει από πελατεία με αποτέλεσμα τελικά να κλείσουν. Γιατί όμως οι πλούσιοι ξέχασαν τα διάσημα σκυλιά με τον δύσκολο χαρακτήρα και τις ξεχωριστές ικανότητες; Το μεγάλο κόστος της φροντίδας αυτών των σκύλων είναι και που ανάγκασε πολλούς ιδιοκτήτες να τα παρατήσουν. Τα Θιβετιανά Μαστίφ συνιστούσαν κάποτε σύμβολο κύρους για τους πλούσιους και ισχυρούς της Κίνας, με αποτέλεσμα η αυξημένη ζήτηση να φέρει και μαζική εκτροφή και τελικά υπερπροσφορά που δεν κατάφερε να απορροφηθεί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Daily Mail», τουλάχιστον 1.000 Θιβετιανά Μαστίφ βρίσκονται αυτή τη στιγμή εγκαταλειμμένα στην Κίνα… Αρκεί μόνο να σημειώσουμε ότι οι συγκεκριμένοι σκύλοι, στο παρελθόν πωλούνταν σε ακραία ποσά, μέχρι και 1 εκατομμύριο δολάρια. Το Θιβετιανό Μαστίφ χρησιμοποιούνταν αρχικά στο Θιβέτ σαν τσοπανόσκυλο για τα πρόβατα, καθώς είναι ένα πολύ πιστό ζώο και σε βάρος μπορεί να φτάσει και τα 80 κιλά! Το βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας είναι σπαρακτικό και καταγράφει την εκθρόνιση του «βασιλιά» των σκύλων. Τα Θιβετιανά Μαστίφ βρέθηκαν να περιπλανώνται στους έρημους δρόμους της πόλης Yushu, στην επαρχία Qinghai στην Κίνα και ένα καταφύγιο ζώων τους προσέφερε στέγη. Η κυβέρνηση αποφάσισε να συνεργαστεί με το Surmang Namgyaltse Monastery, φτιάχνοντας από κοινού ένα καταφύγιο γι’ αυτά τα ζώα, γνωστό ως Surmang Namgyaltse, προκειμένου να διασωθούν τα εγκαταλειμμένα Μαστίφ. Το καταφύγιο ιδρύθηκε το Μάιο του 2016 και καταλαμβάνει πάνω από οκτώ στρέμματα. Στη σίτιση των ζώων βοηθούν και οι πολίτες από κοντινά χωριά. Το Θιβετιανό Μαστίφ είναι τόσο δυνατό που μπορεί να σκοτώσει ακόμη και τίγρη και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σύμβολο πλούτου για τους εύπορους Κινέζους. Ο «δύσκολος» χαρακτήρας του! Σαν γνήσια ηγετική φυσιογνωμία που είναι, το Μαστίφ ξεχωρίζει για την ευφυϊα του και το «πείσμα» του. Δύσκολα θα υπακούσει το αφεντικό του, εκτός και αν έχει εκπαιδευτεί από ειδικούς. Δεν μπορεί να περιοριστεί μέσα σε ένα διαμέρισμα, αλλά μπορεί να ζήσει άνετα σε μια αυλή. Η κοινωνικότητα δεν είναι το «προσόν» που το χαρακτηρίζει, μιας και θεωρείται ένα σκυλί με εσωστρεφή χαρακτήρα. Η εσωστρέφειά του δικαιολογείται όμως απόλυτα, από την αποστολή του, αυτή του «φύλακα». Είναι λογικό λοιπόν, το Θιβετιανό Μαστίφ να δυσκολεύεται να εμπιστευτεί κάποιον ξένο, πέραν του αφεντικού του. Ταυτόχρονα όμως, θεωρείται το ιδανικό σκυλί για οικογένεια, και είναι ευγενικό και υπομονετικό με τα παιδιά. Τη νύχτα έχει την τάση να γαβγίζει όποτε ακούει οποιοδήποτε «ύποπτο« θόρυβο, ένα στοιχείο του χαρακτήρα του που δεν μπορούν να ανεχτούν όσοι δεν αντέχουν την φασαρία. Η υγεία του Ανήκει στα μακροβιότερα σκυλιά μιας και το προσδόκιμο ζωής του φτάνει τα 12 έως τα 14 χρόνια. Αν και σε γενικές γραμμές δεν είναι φιλάσθενο, τα προβλήματα υγείας που συνηθίζει να παρουσιάζει είναι η προοδευτική αμφιβληστροειδική ατροφία, η δυσπλασία ισχίου, ο καταρράκτης, η επιληψία και οι δερματικές παθήσεις. Η μόνη ασθένεια η οποία μπορεί να θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο είναι η CIDN. Πρόκειται για μία θανατηφόρα γενετική νευρολογική ασθένεια -στην οποία παρουσιάζει προδιάθεση- και διαγιγνώσκεται μεταξύ της 7ης και της 10ης εβδομάδας της ζωής του. Τα προσβεβλημένα από CIDN κουτάβια συνήθως καταλήγουν πριν συμπληρώσουν τον 4ο μήνα της ζωής τους. Εκείνο που θα πρέπει να ελέγχεται συχνά είναι ο θυροειδής του, καθώς ο υποθυρεοειδισμός εμφανίζεται συχνά στο Θιβετιανό μαστίφ. Δυνατό, στιβαρό-ζυγίζει από 64 έως 83 κιλά- το Θιβετιανό Μαστίφ είναι από μόνο του μία κατηγορία! Στην καθημερινότητα του δεν είναι υπερκινητικό, βαδίζει αργά και ένας περίπατος με λίγο ελεύθερο τρέξιμο, είναι ότι πρέπει για την φροντίδα του. Συνδυάζει την εντυπωσιακή εμφάνιση με το λαμπερό και πυκνό τρίχωμα με έναν δυναμικό και ανεξάρτητο χαρακτήρα, που κερδίζει με την αφοσιώση του και τις ξεχωριστές του δυνατότητες. Η τιμή των «χρυσών» κουταβιών κυμαίνεται από 500 δολάρια έως 8.000 δολάρια. Βέβαια η τιμή αυτή αποκλίνει κατά πολύ από εκείνη του 1,44 εκατομμυρίου ευρώ, τα οποία διέθεσε ο εκτροφέας του ζώου, Ζανγκ Γκενγκιούν για το πιο «ακριβοπληρωμένο» κουτάβι όλων των εποχών. Ίσως να τον εντυπωσίασε το ξανθό τρίχωμα του και το γεγονός ότι το μόνο ενός έτους Θιβετιανό μαστίφ ζύγιζει 90 κιλά, σε αντίθεση με τα συνηθισμένα μαστίφ που δεν ξεπερνούν τα 83 κιλα! protothema

