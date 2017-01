Η Νορβηγία καταργεί τη συχνότητα των… FM!

Ιανουάριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Τεράστιες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Νορβηγία το σχέδιο της κυβέρνησης να καταργήσει τη συχνότητα των FM στο ραδιόφωνο. Εκατομμύρια επιστολές διαμαρτυρίας έχουν σταλεί με κάθε τρόπο στο αρμόδιο υπουργείο, ωστόσο η κυβέρνηση της σκανδιναβικής χώρας επιμένει και όπως όλα δείχνουν, θα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο, που θα εκπέμπει σε μία δική της, ξεχωριστή, ραδιοσυχνότητα. Ένα σοβαρό επιχείρημα που χρησιμοποιούν όσοι εναντιώνονται στα σχέδια τηςν κυβέρνησης, αφορά το γεγονός ότι πάνω από δύο εκατομμύρια οχήματα στη χώρα είναι εναρμονισμένα μόνο στη συχνότητα των FM. Εφόσον καταργηθούν, θα προκύψει ένα σημαντικό έξοδο, ενώ θα πρέπει να προσαρμοστεί και όλο το σύστημα αναμετάδοσης συχνοτήτων από τους σταθμούς ανά τη χώρα. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη τον Δκέμβριο, το 66% των Νορβηγών δήλωσαν αντίθετοι στην κατάργηση των FM και μόνο το 17% δήλωσαν πως είναι απόλυτα σύμφωνοι με τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Ήδη ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα στην πόλη Μπόντοε, όπου από την Τετάρτη δεν εκπέμπει καμία ραδιοσυχνότητα στα FM, ενεργοποιώντας το δίκτυο DAB. Το νορβηγικό κοινοβούλιο υιοθέτησε την πρόταση, μετά από μελέτες που έδειξαν ότι το νέο σύστημα εκπέμπει πιο καθαρό σήμα. Το ίδιο σχέδιο εξετάζουν με ενδιαφέρον και άλλες χώρες, όπως η Ελβετία, η οποία σκοπεύει να καταργήσει επίσης τα FM το 2020. Η αλλαγή του συστήματος, πάντως, θα κοστίσει περίπου 170 με 200 ευρώ για κάθε δέκτη. protothema

loading…

This entry was posted on Σάββατο, Ιανουάριος 7th, 2017 at 15:53 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.