Επιστολή-μανιφέστο της Ρούπα: «Ταγμένη με όλη μου την ψυχή στον ένοπλο αγώνα» (εικόνες)

Ιανουάριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Επιστολή- μανιφέστο κατά του κράτους και των αρχών, της πολιτικής και οικονομικής ελίτ έδωσε στη δημοσιότητα η Πόλα Ρούπα αρνούμενη να απολογηθεί. Σε δύο διαφορετικά σημειώματα που δημοσιοποίησε τις προηγούμενες ώρες, η Πόλα Ρούπα επαναλαμβάνει την «επαναστατική» συνθηματολογία, σε ένα είδους εν θερμώ μαχητικού μανιφέστου. «Είμαι επαναστάτρια και δεν έχω να απολογηθώ για τίποτα» γράφει η Ρούπα. «Είμαι επαναστάτρια και δεν έχω να απολογηθώ για τίποτα. Τρομοκράτες, εγκληματίες, ληστές είναι όσοι απαρτίσουν την οικονομική και πολιτική ελίτ. Είναι οι θεσμοί και οι κυβερνήσεις που μέσα από τα μνημόνια διεξάγουν την πιο βίαιη, την πιο αποτρόπαια επίθεση ενάντια στην κοινωνική βάση στο όνομα της «διεξόδου» από την κρίση. Τρομοκράτης, εγκληματίας, ληστής είναι το κράτος και το κεφάλαιο. Είναι αυτοί που πολεμάω ταγμένη με όλη μου την ψυχή στον ένοπλο αγώνα, στον Επαναστατικό Αγώνα. Είναι αυτοί που έχει βάλει στο στόχαστρο η οργάνωση μου όλα αυτά τα χρόνια της δράσης μας. Τρομοκράτες, εγκληματίες, ληστές είσαστε εσείς που υπηρετείτε και αναπαράγετε την κρατική βία και τρομοκρατία. Όταν άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα, το κρύο, τις αρρώστιες, όταν άνθρωποι μένουν άστεγοι και πετιούνται στο κοινωνικό περιθώριο, όταν πάνω από τον μισό πληθυσμό της χώρας ζουν σε συνθήκες φτώχειας και εξαθλίωσης, όταν το οικονομικό και πολιτικό καθεστώς επιτίθεται με τον πλέον ανελέητο τρόπο στην κοινωνική πλειοψηφία, ο ένοπλος αγώνας για την Κοινωνική Επανάσταση είναι καθήκον και υποχρέωση. Γιατί εκεί μόνο βρίσκεται ελπίδα. Η μόνη ελπίδα για την οριστική διέξοδο από την κρίση. Είναι η μόνη ελπίδα για να ανατραπεί η καπιταλισμός το σύστημα που γεννά τις κρίσεις. Για να ανατραπεί το κράτος και το κεφάλαιο. Είναι η μόνη ελπίδα για την ένοπλη αντεπίθεση της κοινωνικής βάσης ενάντια σε ένα σύστημα που τη συνθλίβει. Είναι η μόνη ελπίδα για την ανατροπή του κράτους και του κεφαλαίου για την κοινωνική επανάσταση. Για μία κοινωνία οικονομικής ισότητας και πολιτικής ελευθερίας για όλους. Πόλα Ρούπα». Η επιστολή-μανιφέστο της Ρούπα





Και σε ό,τι αφορά στον γιό της σημειώνει ότι «επειδή δεν μπορούν να λυγίσουν εμένα και τον πατέρα του, επιχειρούν να τσακίσουν ένα 6χρονο παιδί. Από χθες Πέμπτη 5 Ιανουαρίου έχω ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας προκειμένου να σπάσει άμεσα το καθεστώς αιχμαλωσίας του γιού μας και να δοθεί σε συγγενικά μας πρόσωπα». Το χειρόγραφο της 25χρονης «Είμαι αναρχικιά, μέλος της ένοπλης επαναστατικής οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας. Οι μόνοι τρομοκράτες είναι το κράτος και το κεφάλαιο. Αρνούμαι να φάω και να πιώ έως ότου το παιδί των συντρόφων μου Πόλας Ρούπα και Νίκου Μαζιώτη δοθεί σε συγγενικά τους πρόσωπα» αναφέρει η Κωνσταντίνα Αθανασοπούλου.



