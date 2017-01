Επίθεση στο αεροδρόμιο της Φλόριντα -Πέντε νεκροί, 8 τραυματίες

Ιανουάριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 8 τραυματίστηκαν όταν ένας άνδρας, ο οποίος έχει ήδη τεθεί υπό κράτηση, άνοιξε σήμερα πυρ στο διεθνές αεροδρόμιο «Φορτ Λόντερντεϊλ-Χόλιγουντ» στη Φλόριντα. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές όπου άνθρωποι σε κατάσταση πανικού έτρεχαν να σωθούν, την ώρα που άλλοι κατέφευγαν ακόμα και στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου για να γλιτώσουν, όπως διακρίνεται και στις εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα σε απευθείας σύνδεση. Το περιστατικό σημειώθηκε στον τομέα παραλαβής των αποσκευών, σύμφωνα με το αεροδρόμιο. Βίντεο με τις πρώτες στιγμές πανικού στο διεθνές αεροδρόμιο:

Δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση για δεύτερο περιστατικό με πυροβολισμούς “Οι πυροβολισμοί είχαν ως αποτέλεσμα 8 τραυματίες και 5 νεκρούς. Δεν θα δοθούν στοιχεία για κανέναν μέχρι να ταυτοποιηθούν. Έχουμε συλλάβει τον ύποπτο που είναι αβλαβής και ανακρίνεται από το FBI. Δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση για δεύτερο περιστατικό με πυροβολισμούς”, επιβεβαίωση ο σερίφης. Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης λέγεται Εστέμπαν Σαντιάγκο, είναι στρατιωτικός και φορούσε μια μπλούζα με θέμα τον Πόλεμο των Άστρων. Ο άνδρας, ηλικίας 26 ετών, δεν φέρεται να είπε τίποτα την ώρα του περιστατικού. Οπως αναφέρει το Associated Press, ο δράστης φέρεται να ήταν επιβάτης καναδικής πτήσης, που πέρασε τη βαλίτσα με το όπλο από τον έλεγχο, το γέμισε στο μπάνιο και μετά βγήκε έξω και άρχισε να πυροβολεί. Ο Τζον Σλίσερ, που δήλωσε στο MSNBC ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων, περιέγραψε τον δράστη ως έναν «σιωπηλό άνδρα» που «πυροβολούσε εναντίον μας», την ώρα που «οι επιβάτες ανέμεναν να παραλάβουν τις αποσκευές τους». «Έσκυψα και άρχισα να προσεύχομαι» τόνισε ο ίδιος, ενώ η σύζυγός του προσέφερε τις πρώτες βοήθειες σε κάποιον που είχε τραυματιστεί στο κεφάλι. «Δεν είπε τίποτα, ήταν σιωπηλός όλη την ώρα, δεν φώναξε τίποτα» είπε από την πλευρά του ο Μαρκ Λία, ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας. Ο ύποπτος, σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, δεν επιχείρησε να διαφύγει. Αφού του τελείωσαν οι σφαίρες, κατέβασε το όπλο του και δεν αντιστάθηκε στη σύλληψή του. «Δεν υπήρξαν πυροβολισμοί από κανέναν αστυνομικό» επισήμανε ο σερίφης της κομητείας του Μπρόουαρντ, Σκοτ Ίσραελ, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στο αεροδρόμιο. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 12.55 τοπική ώρα (19.55 ώρα Ελλάδας). Από το διεθνές αεροδρόμιο Φορτ Λόντερντεϊλ, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, περνούν πολλοί τουρίστες που ταξιδεύουν σε κρουαζιέρες ή που μεταβαίνουν σε κάποια χώρα της Καραϊβικής. Το κίνητρο της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστο, υπογράμμισε η Μπάρμπαρα Σέριφ, τοπική αξιωματούχος. «Ακούγονται πυροβολισμοί. Όλοι τρέχουν» ήταν το μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter o πρώην εκπρόσωπος τύπου του Τζορτζ Μπους, Άρι Φλέιτσερ, που βρισκόταν επίσης στο σημείο. Οι αμερικανικές αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο της τρομοκρατικής ενέργειας.

iefimerida

