Δείτε το συγκλονιστικό σποτ που απέρριψε η Adidas… για να γίνει τελικά viral

Ιανουάριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Ένα απίστευτα συγκινητικό διαφημιστικό σποτ για την Adidas κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, κατακτώντας τις καρδιές των χρηστών του Ίντερνετ. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η ανάδειξη ενός διαφημιστικού σποτ σε viral video είναι κάτι που ονειρεύεται κάθε εταιρεία. Αυτή η περίπτωση ωστόσο διαφέρει, αφού η Adidas όχι μόνο δεν πλήρωσε δεκάρα για τη δημιουργία του εν λόγω διαφημιστικού αλλά το είχε μάλιστα αγνοήσει επιδεικτικά όταν ο δημιουργός του το έστειλε στο τμήμα επικοινωνίας της. Το συγκινητικό βιντεάκι αποτελεί δημιουργία του Γερμανού φοιτητή σε σχολή κινηματογράφου Eugen Merher ο οποίος, παρά τη νεαρή του ηλικία (είναι μόλις 26 ετών) πέτυχε κάτι που πολλοί εμπειρότεροι σκηνοθέτες δεν έχουν καταφέρει να κάνουν: να συγκινήσουν το κοινό μέχρι δακρύων μέσα σε μόλις λίγες δυνατές σκηνές. Στο διαφημιστικό διάρκειας 1 λεπτού και 40 δευτερολέπτων πρωταγωνιστεί ένας ηλικιωμένος πρώην μαραθωνοδρόμος, ο οποίος ζει μια μονότονη ζωή σε έναν οίκο ευγηρίας. Μια μέρα, ανακαλύπτει τα παλιά, ταλαιπωρημένα του Adidas και αποφασίζει να ξαναζήσει τα νεανικά του χρόνια φορώντας τα και βγαίνοντας να τρέξει. Παρά το γεγονός ότι το προσωπικό προσπαθεί να καταπνίξει τη λαχτάρα του για ελευθερία, τελικά ο ηλικιωμένος καταφέρνει να «αποδράσει» με τη βοήθεια των φίλων του και να τρέξει ξανά με τα αγαπημένα του αθλητικά. protothema

loading…

This entry was posted on Σάββατο, Ιανουάριος 7th, 2017 at 19:57 and is filed under ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.