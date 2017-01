Γ’ Εθνική: Αναβάλλονται τα παιχνίδια του 1ου Ομίλου

Ιανουάριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώνεται ότι εξαιτίας της επικείμενης εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως αυτά περιγράφονται από έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το αγωνιστικό πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου διαμορφώνεται ως εξής:



Πρωτάθλημα Γ’ Εθνικής Αναβάλλονται όλοι οι αγώνες της 14ης αγωνιστικής του 1ου και του 2ου ομίλου, οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 25 Φεβρουαρίου. epo

loading…

This entry was posted on Σάββατο, Ιανουάριος 7th, 2017 at 19:09 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, Γ + Δ Εθνική, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.