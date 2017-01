Βόλεϊ ΕΣΠΕΜ: Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου σε Ανδρικό, Νεανίδων, Κορασίδων και Παγκορασίδων

Ιανουάριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο τα πρωταθλήματα Βόλεϊ της ΕΣΠΕΜ, με τις ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας να επιστρέφουν στην ενεργό δράση.



Αναλυτικά το πρόγραμμα: Ανδρών ΕΣΠΕΜ (3η Αγωνιστική) Σάββατο 7 Ιανουαρίου (16:00) ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝ – ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣ ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔ Σάββατο 7 Ιανουαρίου (18:00) ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ Νεανίδων ΕΣΠΕΜ (4η Αγωνιστική) Κυριακή 8 Ιανουαρίου ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (12:00) ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΓΣ (14:00) ΡΕΠΟ: ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κορασίδων ΕΣΠΕΜ (Γ Όμιλος – 12η Αγωνιστική) Σάββατο 7 Ιανουαρίου (14:00) ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Σάββατο 7 Ιανουαρίου (16:00) ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΡΕΠΟ: ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒ Παγκορασίδων ΕΣΠΕΜ (Γ Όμιλος – 2η Αγωνιστική) Κυριακή 8 Ιανουαρίου ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑ (15:00) ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΦΙΛΩΤΑ – ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (16:00) ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (14:00) ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ (12:00) ΡΕΠΟ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Επιμέλεια: Τσαρτσιανίδης Χρήστος top-sport

