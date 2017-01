Βίντεο: Δείτε τo ψάρι «Γολιάθ» που αγόρασε εστιάτορας έναντι… 600.000 ευρώ!

Ιανουάριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Το αστρονομικό ποσό των 600.000 ευρώ πλήρωσε ο ιδιοκτήτης μιας αλυσίδας εστιατορίων στην Ιαπωνία προκειμένου να αποκτήσει ένα και μόνο πελώριο ψάρι, στην πρώτη δημοπρασία «σούσι» του Τόκιο για το 2017. Ο Kiyoshi Kimura, ο οποίος εδώ και έξι χρόνια καταφέρνει με τις αστρονομικές προσφορές του να εξασφαλίζει τα καλύτερα ψάρια που προσφέρει η παραδοσιακή αγορά Τζουκίτζι, όπου διεξάγεται η εν λόγω δημοπρασία, δήλωσε εξαιρετικά περήφανος για το νέο απόκτημά του, έναν τεράστιο κυανόπτερο τόνο βάρους 200 κιλών. Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας εστιατορίων σούσι Zanmai ζήτησε από τους σεφ του να τεμαχίσουν το πελώριο ψάρι και να ετοιμάσουν με αυτό μερικά από τα πιο διάσημα πιάτα τους, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί για να δοκιμάσουν εκατοντάδες πελάτες. «Η τιμή ήταν λιγάκι τσιμπημένη, αλλά είμαι χαρούμενος που βγήκα νικητής στην δημοπρασία και εξασφάλισα έναν τόνο με τόσο ικανοποιητικό σχήμα και μέγεθος», δήλωσε ο «βασιλιάς του τόνου» (όπως τον αποκαλούν οι συνάδελφοί του) στο σχετικό event. protothema

