Αυτή είναι η απολογία του 39χρονου δολοφόνου της παιδοψυχιάτρου: «Άκουγα φωνές»

Ιανουάριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από το χρονικό της άγριας δολοφονίας της 45χρονης παιδοψυχιατρού Θώμης Κουμπούρα, στο διαμέρισμα της Λαμίας, αλλά και πολλά ερωτήματα για την ψυχική κατάσταση του φερόμενου ως δράστη Χρήστου Μπαλαντίνα προκύπτουν μέσα από την απολογία που έδωσε ο 39χρονος στον ανακριτή. Για το γεγονός αυτό ο δικηγόρος του ζήτησε από τον ανακριτή Λαμίας τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης από ειδικούς ψυχιάτρους προκειμένου όπως λέει να διαπιστωθεί «η ψυχική κατάσταση και η ικανότητα καταλογισμού του Χρήστου Μπαλαντίνα». Το protothema.gr φέρνει στη δημοσιότητα την απολογία του. Στην αρχή, τα όσα αναφέρει δημιουργούν πολλά ερωτήματα καθώς όπως λέει: «Αρνούμαι τις αποδιδόμενες σε εμένα κατηγορίες και επιπλέον θέλω να σας πω το εξής. Θα σας πω τα γεγονότα με τη σειρά που πιστεύω ότι έγιναν. Είμαι ιδιαίτερος άνθρωπος, ένας από τους 63 σε όλο τον πλανήτη που είμαι διαχειριστής μιας τεράστιας περιουσίας πιστοποιημένης και αδιαφιλονίκητης που έχω καταθέσει στον Άρειο Πάγο στις 4.9.2015. Έχω τη σφραγίδα της πιο επίσημης περιουσίας ύψους 115.5 τρισεκατομμυρίων την οποία πιστοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Διεθνής Ένωση Εισαγγελέων, όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Επίσης είμαι διαχειριστής μιας δεύτερης πιστοποιημένης περιουσίας που έχει περάσει από την ελληνική δικαιοσύνη ύψους 600 δισ. δολαρίων, που προκύπτουν από ένα αρχικό συμβόλαιο ύψους 2.7 τρισεκατομμυρίων. Όλα αυτά έχουν κατατεθεί για την απελευθέρωση του έθνους από το χρέος»… Μετά την αρχική περιγραφή της προσωπικότητας του ο φερόμενος ως δράστης ξεκινά να περιγράφει τι έγινε τις πρωινές ώρες της 28ης Δεκεμβρίου, όταν βρέθηκε στο σπίτι της 45χρονης παιδοψυχιάτρου. Οι περιγραφές σοκάρουν… «Μου είπε να κοιμηθούμε και αύριο το πρωί να πάμε να τραβήξουμε το βίντεο. Πήγε να ανοίξει έναν καναπέ στο δωμάτιο. Εγώ ξεντύθηκα, την πήρα από το χέρι και της είπα έλα στο κρεβάτι, ξάπλωσε δίπλα μου. Αυτή σκεπάστηκε γιατί κρύωνε και εγώ της είπα Θεά μου έλα να βγάλουμε όλη αυτή την ένταση με δημιουργία. Έλα να κάνουμε τώρα έναν γνήσιο Έλληνα, έναν ημίθεο. Πήγα να τη φιλήσω, με σταμάτησε και μου είπε Άκου ο κύκλος σου τελείωσε. Είσαι ένας καθαιρεμένος πρόεδρος και από όλα αυτά τα στοιχεία μπορεί να είσαι και ανθέλληνας. Έμεινα αποσβολωμένος να την κοιτάω και μου είπε εσύ τελείωσες από τον αγώνα. Εγώ θα συνεχίσω ως πρόεδρος στο γραφείο μου. Της λέω εντάξει, τι σχέση έχει αυτό με τον έρωτά μας και το παιδί μας; Δεν μπορούσε να κάνει παιδί. Είχε μια σχέση με έναν ναυτικό, τον Κυριάκο για αυτό και ήθελε να κρατήσουμε μυστική τη σχέση μας. Ήμουν διακριτικός δεν ήθελα να την εκθέσω και έκανα όπως ήθελε εκείνη. Συναντιόμασταν κρυφά και κάναμε έρωτα κρυφά σε ξενοδοχεία στη Λαμία, στην Καρδίτσα. Το καλοκαίρι του 2016 θα πηγαίναμε στην Κρήτη. Της πρότεινα να έρθει μαζί μου. Είπε ότι είχε δίλημμα να έρθει γιατί είχε εισιτήριο να πάει στον Κυριάκο στην Κορέα. Της είπα πως θα πάω μόνος μου εκεί κάτω χωρίς την ασπίδα μου. Το βράδυ εκείνο που με είπε ανθέλληνα η ίδια η θεά μου, δεν το χώραγε η λογική μου. Της είπα εντάξει αυτό δεν έχει σχέση με τον έρωτά μας. Μου είπε ότι έχει πάρει τις αποφάσεις της και ότι θα ζήσει με τον Κυριάκο της. Την κοίταξα στα μάτια και της είπα «Βρωμιάρα, με εκμεταλλευτικές τόσο καιρό για να περνάς καλά, με πρόδωσες και εμένα και τον αγώνα μας και το έθνος μας», και της άστραψα ένα δυνατό χαστούκι στο πρόσωπο. Έπεσε πίσω στο κρεβάτι. Πήγα να την πιάσω, έβαλε τα πόδια και με έσπρωξε. Έπεσα κάτω και κοπάνησα κάπου. Σήκωσα το κεφάλι μου και στο κρεβάτι ήταν ένας δράκος μεγάλος, πράσινος, ζωντανός, άκουγα φωνές μέσα μου. Οντότητες φωτεινές που έλεγαν «πρέπει να σκοτώσεις το δράκο». Έπρεπε να σκοτώσω το δράκο. Άρχισα να τον χτυπάω με τα χέρια, με τα πόδια, μου έλεγαν να σκοτώσω το δράκο, αυτός έβγαζε άλλα κεφάλια. Η Θώμη, δεν ήταν εκεί. Η θεά μου, ήταν στο μυαλό μου. Μου έλεγε και αυτή να σκοτώσω το δράκο γιατί δεν την άφηνε να κάνει παιδί. Στο δωμάτιο πετούσαν σαύρες, απόκοσμα πλάσματα, πάλευα κόψε το κεφάλι μου έλεγαν να μη βγάλει και άλλα. Πάλευα συνέχεια μέχρι που τον σκότωσα. Τη Θώμη δεν τη σκότωσα. Ήταν στο μυαλό μου. Αυτή με καθοδηγούσε. Μου έλεγε τι θα κάνω». Δείτε όλη την απολογία: protothema

