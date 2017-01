Aυτός είναι ο λόγος που η Κένταλ Τζένερ διέγραψε το προφίλ της στο Instagram

Ιανουάριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Φαίνεται ότι η Κένταλ Τζένερ σκέφτηκε να κάνει αυτό που πολλοί έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, αλλά δεν τολμούν να κάνουν. Τα social media έχουν γίνει εθισμός, αυτό είναι κοινώς αποδεκτό. Τι κάνεις, όμως, στην περίπτωση που διαπιστώνεις ότι η συμπεριφορά σου έχει αρχίσει να επηρεάζεται από τη χρήση τους; Λένε ότι για να αλλάξει κάτι, πρέπει να κάνεις κάτι που δεν έχεις ξανακάνει. Έτσι η Κένταλ Τζένερ για να ξεφύγει από την μανία που της είχε προκαλέσει η συνεχής χρήση του, απενεργοποίησε τον λογαριασμό της στο Instagram εκπλήσσοντας τους διαδικτυακούς της φίλους. Πριν από λίγες ημέρες η Κένταλ Τζένερ αποφάσισε να «αποτοξινωθεί» από την χρήση του Instagram και ο λογαριασμός της ξαφνικά… εξαφανίστηκε! Το μοντέλο βρέθηκε ως καλεσμένη στο πλατό της Ellen Degeneres και εξήγησε δημόσια τους λόγους της απόφασής της. Η ίδια διερωτήθηκε γιατί πήρε τόση έκταση όλο αυτό το θέμα, μιας και πίστευε ότι θα περνούσε απαρατήρητο. «Ήθελα να αποτοξινωθώ, να κάνω ένα διάλειμμα» είπε και συμπλήρωσε: «Ξυπνούσα το πρωί και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να μπω στο Instagram. Πήγαινα στο κρεβάτι για να κοιμηθώ και ήταν το τελευταίο πράγμα που κοιτούσα. Αισθανόμουν εξαρτημένη από αυτό. Ήθελα να αποστασιοποιηθώ για λίγο αλλά θα επανέλθω…». bovary

loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Ιανουάριος 6th, 2017 at 19:11 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.