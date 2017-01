Σύλληψη 33χρονου σε περιοχή των Γρεβενών για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και τελωνειακού κώδικα

Ιανουάριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την Πέμπτη, (05-01-2017) πρωινές ώρες σε περιοχή των Γρεβενών, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Γρεβενών, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών, συνέλαβαν 33χρονο ημεδαπό, για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και τελωνειακού κώδικα.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον ανωτέρω, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, ενώ σε νομότυπη έρευνα στην οικία του σε περιοχή των Γρεβενών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: • -5,3- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

• -37- δισκία χαπιών, που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί ναρκωτικών,

• -10- συσκευασίες καπνού βάρους -285- γραμμαρίων, οι οποίες δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης και

• διάφορα σύνεργα χρήσης ναρκωτικών.

Προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.

