Συνεχίζεται χωρίς ανάπαυλα η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών εδώ και 65 χρόνια

Ιανουάριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Ουδέποτε επιβραδύνθηκε η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών κατά την τελευταία 15ετία (όπως είχαν υποστηρίξει ορισμένοι), αντίθετα συνεχίζεται χωρίς διακοπή εδώ και 65 χρόνια. Αυτό επιβεβαιώνει μια νέα επιστημονική έρευνα, που έρχεται να ξεκαθαρίσει τις όποιες αμφιβολίες είχαν δημιουργηθεί πάνω σε αυτό το ζήτημα, δείχνοντας ότι δεν έχουν βάση οι ισχυρισμοί πως η υπερθέρμανση των υδάτων έχει κάνει «διάλειμμα» στον τρέχοντα αιώνα. Μια μελέτη ερευνητών της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) των ΗΠΑ, που είχε δημοσιευθεί στο περιοδικό «Science» το 2015, είχε καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα, αλλά είχε δεχθεί επικρίσεις για την αξιοπιστία της από ορισμένους επιστήμονες.

Η νέα ανεξάρτητη έρευνα επιβεβαιώνει ότι η αδιάλειπτη άνοδος της θερμοκρασίας των θαλασσών είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-Μπέρκλεϊ και του ερευνητικού Ινστιτούτου Berkeley Earth που μελετά την κλιματική αλλαγή, έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Science Advances». Το βασικό πρόβλημα έγκειται στο ότι οι πιο σύγχρονοι θαλάσσιοι αισθητήρες μέτρησης της θερμοκρασίας τείνουν να υποεκτιμούν συστηματικά τη θερμοκρασία των ωκεανών, σε σχέση με την παλαιότερη μέθοδο μέτρησης από πλοία, όταν το νερό περνούσε μέσω της μηχανής του πλοίου και ήταν πιο ζεστό τη στιγμή της μέτρησης. Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις, που βασίζονται σε στοιχεία θαλάσσιων αισθητήρων, θαλάσσιων ρομπότ και δορυφόρων, κατά μέσο όρο οι ωκεανοί αυξάνουν τη θερμοκρασία τους κατά 0,12 βαθμούς Κελσίου ανά δεκαετία μετά το 2000 και όχι κατά 0,07 βαθμούς που είχαν εκτιμήσει ορισμένοι άλλοι επιστήμονες (ακόμη και της Διεθνούς Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή), κάτι που είχε δώσει λαβή στους σκεπτικιστές να ισχυρισθούν ότι η κλιματική αλλαγή είναι απάτη. Η νέα αυξημένη εκτίμηση -που είχε αρχικά γίνει από τη ΝΟΑΑ το 2016 και επιβεβαιώθηκε τώρα- συμβαδίζει με το ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας ανά δεκαετία, που είχε παρατηρηθεί μεταξύ 1950-2000.

Συνεπώς καταρρίπτεται ο μύθος περί πρόσφατης επιβράδυνσης της κλιματικής αλλαγής στους ωκεανούς. «Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η ΝΟΑΑ είχε δίκιο και ότι οι επιστήμονές της δεν «μαγείρεψαν» τα στοιχεία», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Ζέκε Χαουζφάδερ του Μπέρκλεϊ. (ΑΠΕ-ΜΠΕ)

