Ο προδομένος πρώην της νύφης, Πάνος Μουζουράκης, εισβάλλει σε δεξίωση γάμου και προκαλεί… χαμό!

Ιανουάριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Μια μεγάλη έκπληξη σε ζευγάρι που παντρευόταν έκανε ο Πάνος Μουζουράκης. Ο γνωστός τραγουδοποιός εισέβαλε ξαφνικά στη δεξιώση του γάμου υποκρινόμενος τον δήθεν προδομένο πρώην της νύφης δημιουργώντας ένα πρωτότυπο χάπενιγκ αφού την έλευσή του τη γνώριζε μόνο ο γαμπρός. Η αίθουσα πάγωσε μέχρι να αντιληφθούνε ότι ο εισβολέας ήταν ο Πάνος Μουζουράκης. Μετά το τέλος της «παρεξήγησης» αφιέρωσε στους νεόνυμφους με την κιθάρα του το «Φίλα με ακόμα» και αυτοί του εξέφρασαν τη συγκίνησή τους για το δώρο που τους έκανε με τη παρουσία του. bovary

