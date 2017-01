Ο άθεος και το θαύμα (Μέρος ΣΤ΄)- Γράφει η Κατερίνα Ζιώγα

Ιανουάριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σήμερον τα Φώτα κι ο φωτισμός και χαρά μεγάλη και αγιασμός, τραγουδά ο λαός μας, γιατί σήμερα ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, πηγαίνει στον Ιορδάνη ποταμό, να βαφτιστεί απ’ τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Σ’ αυτή την περιοχή ο Ιωάννης, προσπαθώντας να προετοιμάσει το λαό για τον ερχομό του Αμνού του Θεού, που θα σήκωνε τις αμαρτίες του κόσμου, τους οδηγούσε σε βάπτισμα προς μετάνοια. Γι’ αυτό όσοι τον άκουγαν κατέβαιναν στο νερό του ποταμού και εξομολογούνταν και τις αμαρτίες τους.



Ακολουθώντας αυτό το τυπικό και ο Χριστός ως άνθρωπος, που ήταν υποχρεωμένος απ’ το Νόμο να κάνει ό,τι και ο κάθε Ιουδαίος, φτάνει στην έρημο του Ιορδάνη και καταδέχεται να μπει στο ποτάμι, για να βαφτιστεί. Επειδή όμως αμαρτίες να εξομολογηθεί δεν είχε – είναι Αυτός που απηύθυνε στους αιώνες το ερώτημα: ποιος μπορεί να με ελέγξει για αμαρτία; -, βγήκε αμέσως από το νερό του Ιορδάνη. Και τότε σχίστηκαν οι ουρανοί και το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Πνεύμα το Άγιο, στάθηκε με τη μορφή του περιστεριού πάνω απ’ το κεφάλι του Θεανθρώπου, ο οποίος είναι το δεύτερο πρόσωπο της Τριαδικής Θεότητας, ο Θεός Λόγος, που γεννήθηκε απ’ τον Πατέρα προ πάντων των αιώνων, και ο τέλειος άνθρωπος, που γεννήθηκε εν χρόνω απ’ την Παναγία μητέρα. Συνάμα απ’ τον ουρανό ακούστηκε η φωνή – διάγγελμα του Ουράνιου Πατέρα: αυτός είναι ο αγαπητός μου γιος, στον οποίο αναπαύομαι. Το γεγονός αυτό της βαφτίσεως είναι ένα από τα ουσιαστικά θαύματα της πίστεώς μας,γιατί σ΄αυτήν αποκαλύφθηκε ο αληθινός Θεός ως τρισυπόστατος. Μοναδικά για την ιστορία της ανθρωπότητας είναι κι η υπερφυσική γέννησή Του απ’ την Παρθένο Μαρία και η Ανάστασή Του, αφού έμεινε στον τάφο τρεις μέρες νεκρός.

Βέβαια όλη Του η ζωή στη γη υπήρξε ένα θαύμα. Θαύματα έγιναν, γίνονται και θα γίνονται.

Κι είναι σίγουρο ότι και κάθε χριστιανός έχει να καταθέσει ένα προσωπικό του θαύμα. Μοναδικό θαύμα στις μέρες μας,που είναι για όλους, είναι το φως που ξεπηδά από τον τάφο του Χριστού τη νύχτα της Αναστάσεως Του.

Κι ενώ αυτό είναι ολοφάνερο, υπάρχουν αμφισβητίες ή αρνητές άθεοι, οι οποίοι δε θέλουν να το παραδεχτούν.

Και να σημειώσουμε ότι θαύμα εννοούμε ένα υπερφυσικό και υπέρλογο γεγονός που παραβιάζει τους νόμους της φύσεως και της λογικής. Σχετικά με τη θέση του ανθρώπου απέναντι στο θαύμα έχουμε να πούμε ότι υπάρχει ο ορθολογιστής άνθρωπος που διαγράφει το θαύμα, γιατί δεν το εξηγεί η λογική.

Υπάρχει άλλος άνθρωπος που το θαύμα τον προβληματίζει για λίγο, θαυμάζει το γεγονός και πέραν αυτού τίποτε άλλο. Το συνηθίζει.

Όπως οι Εβραίοι, που ενώ ζούσαν καθημερινά τα θαύματα του Χριστού, τα είχαν συνηθίσει και δεν τους συγκινούσαν.

Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που κολλούν αρρωστημένα στο θαύμα και εξαρτούν την πίστη τους μόνο ή βασικά από τα θαύματα.

Τέλος, υπάρχουν και εκείνοι που ξέρουν να εκτιμούν σωστά το θαύμα.



Θαύματα υπάρχουν πολλά και στην καθημερινότητα, γύρω μας, που όμως τα έχουμε συνηθίσει: π.χ. πώς από το σάπιο σπόρο που διαλύεται τελείως στη γη βγαίνει ένα ολόκληρο δέντρο.

Η εναλλαγή των εποχών.

Πώς από τη νεκρή φύση του χειμώνα ξεπηδάει η πανέμορφη ανθοφορία και βλάστηση της άνοιξης.

Πώς οι φυσικοί νόμοι δεν παλιώνουν ποτέ.

Ή πώς τα άστρα έχουν καθένα την τροχιά του και δε συγκρούονται μεταξύ τους.

Ή πώς η Θεία Κοινωνία μεταβάλλεται σε Σώμα και Αίμα του Χριστού κι όταν την παίρνεις σου αλλάζει τη διάθεση. Ο άθεος έχει απέναντι στο θαύμα τη θέση που εξέφρασε ο συγγραφέας Richard Dawkins, επιφανής άθεος και με δυνατή φωνή, σύγχρονος βιολόγος: «Όσο περισσότερο το σκεφτόμαστε, τόσο συνειδητοποιούμε πως αυτή καθεαυτή η ιδέα ενός υπερφυσικού θαύματος είναι μια ανοησία — Ο Θεός βέβαια χαρακτηρίζει άφρονα τον άθεο — Αν συμβεί κάτι που δεν εξηγείται επιστημονικά, μπορούμε να καταλήξουμε με ασφάλεια σε δύο συμπεράσματα: είτε δε συνέβη είτε αποκαλύψαμε μια ανεπάρκεια της σύγχρονης επιστήμης». Και ίσως και μακάρι κάποτε η Επιστήμη να εξηγήσει τα θαύματα, όπως εξήγησε και επιβεβαίωσε το θαύμα της πτώσεως των τειχών της Ιεριχούς, τον παγκόσμιο κατακλυσμό και την κιβωτό του Νώε, την καταστροφή των Σοδόμων και της Γομόρας κ.ά .

Και θα ήταν ευχής έργο κάποτε η Επιστήμη μαζί με το δύσπιστο Θωμά να γονατίσει μπροστά στη μεγαλοσύνη του Θεού και να ομολογήσει, όπως αυτός, το »ο Κύριός μου και ο Θεός μου».

Και μαζί και κάθε καλοπροαίρετος άθεος. Εμείς ωστόσο — όσοι πιστοί — ας ενώσουμε σήμερα, ανήμερα των Θεοφανείων,τη φωνή της καρδιάς μας, γιατί βρήκαμε τη χάρη να Τον γνωρίσουμε και να Τον αναγνωρίσουμε στη ζωή μας, μαζί με τα γεμάτα κατάνυξη και ιερό ενθουσιασμό λόγια του υμνωδού (από μετάφραση): «… Σε δοξάζουμε, Δέσποτα φιλάνθρωπε, Παντοδύναμε, προαιώνιε Βασιλιά, εσένα τον Κτίστη και Δημιουργό των όλων. Σε δοξάζουμε, μονογενή Υιέ του Θεού, τον χωρίς πατέρα από τη μεριά της μητέρας και χωρίς μητέρα από τη μεριά του πατέρα. Στη γιορτή που πέρασε σε είδαμε παιδάκι, ενώ στην τωρινή σε βλέπουμε τέλειο Θεό…. Σήμερα έφτασε καιρός γιορτής και συναθροίζεται μαζί μας ο χορός των αγίων και μαζί με τους ανθρώπους γιορτάζουν και οι Άγγελοι…….. Σήμερα ανέτειλε ο άδυτος Ήλιος και ο κόσμος φωτίζεται απ’ άκρη σ’ άκρη με το φως του Κυρίου. Σήμερα η Σελήνη με λαμπρές ακτίνες εκλαμπρύνεται μαζί με τον κόσμο. Σήμερα τα φωτόμορφα άστρα με τη χαρούμενη λάμψη τους καλλωπίζουν την οικουμένη. Σήμερα τα σύννεφα απ’ τον ουρανό δροσίζουν την ανθρωπότητα με δροσιά αγιασμού. Σήμερα ο Άκτιστος με τη θέλησή του χειροθετείται από το δικό του πλάσμα. Σήμερα ο Προφήτης και Πρόδρομος προσέρχεται στο Δεσπότη, αλλά παρίσταται με τρόμο βλέποντας τη συγκατάβαση του Θεού προς εμάς. Σήμερα του Ιορδάνη τα νάματα με την παρουσία του Κυρίου μεταβάλλονται σε ιάματα. Σήμερα η κτίση όλη αρδεύεται με ρείθρα μυστικά. Σήμερα απαλείφονται των ανθρώπων τα πταίσματα με τα νερά του Ιορδάνη. Σήμερα άνοιξε ο Παράδεισος για τους ανθρώπους και ο Ήλιος της Δικαιοσύνης μάς φωτίζει πέρα ως πέρα. Σήμερα το νερό που ήταν πικρό επί Μωυσή, μεταβάλλεται για το λαό σε γλυκύτητα με την παρουσία του Κυρίου. Σήμερα απαλλαγήκαμε από τον παλιό θρήνο και διασωθήκαμε ως νέος Ισραήλ. Σήμερα λυτρωθήκαμε απ’ το σκοτάδι και πέρα ως πέρα φωτιζόμαστε από το φως της θεογνωσίας. Σήμερα με την εμφάνιση του Θεού μας καθαρίζει η ομίχλη του κόσμου. Σήμερα όλη η κτίση από ψηλά φέγγει σαν λαμπάδα. Σήμερα καταργήθηκε η πλάνη και του Δεσπότη η επέλευση μάς φτιάχνει οδό σωτηρίας. Σήμερα τα κάτω γιορτάζουν μαζί με τα άνω και τα άνω με τα κάτω γίνονται ένας όμιλος. Σήμερα αναγαλλιάζει η ιερή και μεγαλόφωνη συγκέντρωση των Ορθοδόξων. Σήμερα ο Δεσπότης βιάζεται να βαπτιστεί, για ν’ ανεβάσει ψηλά την ανθρωπότητα. Σήμερα ο Ασάλευτος υποκλίνεται στον ίδιο του το δούλο, για να ελευθερώσει εμάς απ’ τη δουλεία. Σήμερα αγοράσαμε τη Βασιλεία των ουρανών· δε θα ’χει τέλος η Βασιλεία του Κυρίου. Σήμερα η ξηρά και η θάλασσα συμμερίζονται τη χαρά του κόσμου και ο κόσμος γεμίζει με ευφροσύνη. Σε είδαν, Θεέ μου, τα ύδατα, σε είδαν και φοβήθηκαν. Ο Ιορδάνης στράφηκε προς τα πίσω, σαν είδε το πυρ της θεότητας να κατεβαίνει με σώμα και να μπαίνει σ’ αυτόν. Ο Ιορδάνης στράφηκε προς τα πίσω βλέποντας το Πνεύμα το Άγιο να κατεβαίνει με τη μορφή περιστεριού και να πετά γύρω Σου. Ο Ιορδάνης στράφηκε προς τα πίσω βλέποντας ορατό τον Αόρατο, σαρκωμένο τον Κτίστη, το Δεσπότη με δούλου μορφή. Ο Ιορδάνης στράφηκε προς τα πίσω και τα όρη σκίρτησαν βλέποντας Θεό με σάρκα και τα σύννεφα βγάλανε φωνή θαυμάζοντας Αυτόν που ήρθε, το Φως εκ Φωτός, τον αληθινό Θεό εκ Θεού αληθινού…, Αυτόν που το θάνατο της παρακοής και το κεντρί της πλάνης και τα δεσμά του Άδη στον Ιορδάνη βύθισε και δώρισε στον κόσμο Βάπτισμα σωτηρίας… Μέγας είσαι, Κύριε και θαυμαστά είναι τα έργα Σου και κανένας λόγος δεν είναι αρκετός, για να υμνήσει τα θαυμάσιά Σου» Χρόνια πολλά

Ζιώγα Κατερίνα

εκπαιδευτικός

