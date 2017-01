Οι τρεις Μάγοι με τα δώρα παρήλασαν στη Μαδρίτη υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Ιανουάριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Οκτακόσιοι αστυνομικοί επί ποδός

Οι τρεις Μάγοι με τα δώρα παρήλασαν στους δρόμους της Μαδρίτης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας την Πέμπτη, παραμονή των Θεοφανείων, την ημέρα που πιστεύεται ότι επισκέφθηκαν τον μικρό Ιησού προσφέροντάς του χρυσό, λιβάνι και σμύρνα.



Ο Μελχιώρ, ο Γασπάρ και ο Βαλτάσαρ προσέφεραν γλυκά σε χιλιάδες παιδιά που τους περίμεναν υπομονετικά στην κεντρική λεωφόρο της ισπανικής πρωτεύουσας. Οι αρχές της Μαδρίτης ανέπτυξαν 800 αστυνομικούς, πολλοί εξ αυτών με βαρύ οπλισμό, τοποθέτησαν τσιμεντένια οδοφράγματα προκειμένου να εμποδίσουν την πρόσβαση στους δρόμους και προχώρησαν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον περιορισμό της κυκλοφορίας των φορτηγών, στον απόηχο της επίθεσης του Δεκεμβρίου σε χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου, όπου σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι. Η Ημέρα των Βασιλιάδων που γιορτάζεται την 6η Ιανουαρίου είναι σημαντικότερη από την γιορτή των Χριστουγέννων για πολλούς στην Ισπανία. Συχνά τα παιδιά περιμένουν έως αυτήν την ημέρα για να ανοίξουν τα δώρα τους που τους φέρνουν οι Τρεις Μάγοι, όχι ο Άγιος Βασίλης. Σε κάθε πόλη πραγματοποιούνται παρελάσεις με αφορμή την εορτή και στη Μαδρίτη οργανώνεται μία από τις μεγαλύτερες.



δολ,αμπε,Reuters

This entry was posted on Παρασκευή, Ιανουάριος 6th, 2017 at 11:22 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.