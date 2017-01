Μυστήριο: Φρουρός του παλατιού παραλίγο να πυροβολήσει την Βασίλισσα Ελισάβετ

Ιανουάριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Ενα άγνωστο περιστατικό στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είδε το φως της δημοσιότητας και έχει προκαλέσει έκπληξη. Ενας εκ των φρουρών των ανακτόρων, σύμφωνα πάντα με τους Times, παραλίγο να πυροβολήσει την Βασίλισσα Ελισάβετ, όταν, αντιμετωπίζοντας προβλήματα αυπνίας, αποφάσισε να κάνει βόλτα στον κήπο. Μόνο που αποφάσισε ότι η κατάλληλη ώρα για να την κάνει ήταν στις 3 το ξημέρωμα.





Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ο φρουρός που ήταν σε υπηρεσία, θεώρησε ύποπτο το πρόσωπο που αντιλήφθηκε στον κήπο και ζήτησε να μάθει ποιος ήταν καθώς ήταν έτοιμος να πυροβολήσει. «Ποιος είναι εκεί;» φώναξε δυνατά για να λάβει αμέσως μετά την απάντηση της Βασίλισσας. «Παραλίγο να σας πυροβολήσω, Μεγαλειοτάτη» είπε εκείνος και εκείνη απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα σε ενημερώσω εκ των προτέρων για να μην χρειαστεί να με πυροβολήσεις». Τα στοιχεία του φρουρού δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και βέβαια το Παλάτι δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής το δημοσίευμα. Η συγκυρία στην οποία δόθηκε στη δημοσιότητα το περιστατικό προκαλεί ερωτηματικά καθώς πριν από λίγες ημέρες υπήρχαν φήμες για την κατάσταση της υγείας της Βασίλισσας.

