Μπάσκετ Ευρωλίγκα: Νίκες για Μπάμπεργκ, Εφές, Μακάμπι και Μπασκόνια

Ιανουάριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Μπάμπεργκ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Μπαρτσελόνα, «βυθίζοντας» ακόμη περισσότερο τους Καταλανούς (ρεκόρ 7-9). Η γερμανική ομάδα επιβεβαίωσε την ανοδική πορεία στην οποία βρίσκεται (3η σερί νίκη) συντρίβοντας με 85-65 το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα, για την 16η αγωνιστική της Euroleague.



Πλέον ο Νίκος Ζήσης και η παρέα του αύξησαν το ρεκόρ τους σε 7-9 και συνεχίζουν να ονειρεύονται πλασάρισμα στην οκτάδα που οδηγεί στα πλέι οφ. Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ έμεινε στο παρκέ για 17 λεπτά με απολογισμό 2 πόντους, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 ριμπάουντ, βλέποντας τους Ντάριους Μίλερ (20π.), Γιάνις Στρέλνιεκς (20π.) και Νικολό Μέλι (17π., 13ρ.) να οδηγούν την επίθεση της Μπάμπεργκ. Από την Μπαρτσελόνα (δεν αγωνίστηκε ο τραυματίας Περπέρογλου) προσπάθησε ο Ταϊρίς Ράις με 19 πόντους, ενώ ο Αλέξανδρος Βεζένκοφ στα 25 λεπτά συμμετοχής του είχε 9 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 μπλοκ. Η Εφές πήρε το τουρκικό ντέρμπι από την Γαλατασαράι με 84-73 και πλέοιν έχει ρεκόρ 8-8, ενώ η Γαλατά παραμάνει στην τελευταία θέση με ρεκόρ 4-12. Στο Τελ Αβίβ, η Μακάμπι (6-10) νίκησε πολύ δύσκολα με 93-92 την Νταρουσάφακα (8-8), ενώ η Μπασκόνια (11-5) νίκησε με 102-70 την Ούνικς Καζάν (6-10).



δολ,αμπε

This entry was posted on Παρασκευή, Ιανουάριος 6th, 2017 at 08:09 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.