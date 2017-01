Μπάσκετ ΕΚΑΣΔΥΜ: Οι αγώνες το Σαββατοκύριακο 7 & 8 Ιανουαρίου

Ιανουάριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Δύο παιχνίδια στο κλειστό των Γρεβενών περιλαμβάνει το πρόγραμμα των αγώνων της ΕΚΑΣΔΥΜ για το Σαββατοκύριακο 7 & 8 Ιανουαρίου. Το Σάββατο στις 12:00, οι έφηβοι του Πρωτέα υποδέχονται τους έφηβους της Καστοριάς και την Κυριακή στις 17:00, οι παίδες του Κεραυνού Αγίου Γεωργίου Γρεβενών αντιμετωπίζουν τους παίδες του Λασσάνη. Το Σάββατο στην κατηγορία Β ΑΝΔΡΩΝ στις 17:00 στην Εράτυρα ο Κεραυνός Αγίου Γεωργίου αντιμετωπίζει την Αναγέννηση Εράτυρας. Δείτε αναλυτικά τα παιχνίδια. Στο τέλος και οι συμμετοχές των ομάδων της Δυτικής Μακεδονίας στην Γ Εθνική Κατηγορία (κάντε κλικ για μεγέθυνση):









