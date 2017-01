Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας

Ιανουάριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΩΡΑ 12:30 μμ Ανακοινώνεται ότι η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχει ως εξής, ανά Διεύθυνση Αστυνομίας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, καθώς και σε όλο το Εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, διεξάγεται κανονικά. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ : Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά σε όλο το Εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο εκτός από τα κάτωθι σημεία, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή ειδικού τύπου χειμερινά ελαστικά.: – από το 18ο χλμ. έως το 28ο χλμ. της επαρχιακής οδού Καστοριάς – Φλώρινας (μέσω Βιτσίου) και – από το 35ο χλμ. έως το 45ο χλμ. της επαρχιακής οδού Καστοριάς – Ιωαννίνων (Μέσω Κοτύλης).



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ : Η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το Εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο διεξάγεται μόνο με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή ειδικού τύπου χειμερινά ελαστικά. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό και στον κάθετο άξονα Α-29, διεξάγεται κανονικά. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ: Η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το Εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή ειδικού τύπου χειμερινά ελαστικά.





This entry was posted on Παρασκευή, Ιανουάριος 6th, 2017 at 15:13 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΚΟΖΑΝΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΑΞΙΔΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.