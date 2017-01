Η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ…

Ιανουάριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στην αρχή ήταν ένα επίμονο κρύωμα που την κράτησε μακριά από την Χριστουγεννιάτικη Λειτουργία. Το κρύωμα όμως επέμεινε και η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ (στα 90 της) έχασε και την Πρωτοχρονιάτικη Λειτουργία. Οι φήμες δεν ήθελαν και πολύ για να οργιάσουν. Τρέχει κάτι; Η Ελισάβετ Β’ περνά τις διακοπές των Χριστουγέννων στο Ανάκτορο του Σάντριγχαμ στην ανατολική Αγγλία. Οι παραδόσεις τηρούνται με θρησκευτική ευλάβεια, έστω και αν αυτή τη φορά η αναχώρηση άργησε μία μέρα, λόγω του κρυολογήματος. Πάντως, ο σύζυγός της, ο 95χρονος Φίλιππος δούκας του Εδιμβούργου παρακολούθησε κανονικά τις Λειτουργίες μαζί με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Στη Βρετανία οι εφημερίδες (ιδίως τα ταμπλόιντ) ασχολούνται ιδιαίτερα με τη βασιλική οικογένεια, σκαλίζοντας υπαρκτά και ανύπαρκτα σκάνδαλα. Η Ελισάβετ Β’, ωστόσο, δεν μπαίνει συχνά στο στόχαστρο -με κάποιες εξαιρέσεις. Όπως για παράδειγμα ο περίφημος «χρησμός» για το Brexit. Με διακριτικότητα στο πρόσωπό της χειρίζεται και τώρα ο Τύπος το περίφημο κρυολόγημα, μεταδίδοντας τα όσα επισήμως γίνονται γνωστά. Με τον πλούτο της αγγλικής γλώσσας σε «φινετσάτες» εκφράσεις, το Παλάτι μιλά για «επίμονο κρυολόγημα», μεταδίδοντας παράλληλα την είδηση ότι η Μεγαλειότατη «εργάζεται και αναρρώνει». Πάντως, το παραδοσιακό Χριστουγεννιάτικο μήνυμα μεταδόθηκε κανονικά:



Το επιχείρημα ότι «εργάζεται και αναρρώνει» είναι βεβαίως πειστικό, ιδίως όταν είναι γνωστό ότι παρά το προχωρημένο της ηλικίας της, η Ελισάβετ γυρίζει ακόμα και σήμερα όλο το Ηνωμένο Βασίλειο με το χαρακτηριστικό της στιλ, κάνοντας πράξη τη γνωστή φράση «you need to see to believe». Tα καλά γονίδια συνηγορούν. Τουλάχιστον από την πλευρά της μητέρας της, η οποία πέθανε σχεδόν στα 102 (1900-2002). Η αδελφή της, πριγκίπισσα Μαργαρίτα, δεν είχε τα ίδια γονίδια (αλλά έζησε πιο έντονη ζωή) και πέθανε στα 72. Προς το παρόν, οι Βρετανοί αναμένουν τα νεότερα για το «επίμονο κρυολόγημα» σε μια χώρα που δεν έχει παράδοση στην απόκρυψη ειδήσεων σε τέτοιο επίπεδο. Φυσικά -κυρίως στον ξένο Τύπο- γράφονται ήδη οι γνωστές αναλύσεις για το τι πρόκειται να συμβεί μετά. Έστω και αν αυτό που θα συμβεί μετά είναι απολύτως αναμενόμενο: διάδοχος του θρόνου (υπομονετικά) είναι ο 68χρονος, σήμερα, Κάρολος. Βασίλισσα στα 26 της Ήταν 6 Φεβρουαρίου 1952, όταν ο ξαφνικός θάνατος του πατέρα της Γεωργίου Στ’ (σε ηλίκια μόλις 56 ετών) την έφερε στο θρόνο μιας μεγάλης -τότε- αυτοκρατορίας. Ήταν 26 ετών. Η ίδια έμαθε το δυσάρεστο γεγονός ενώ περιόδευε στην Κένυα. Επέστρεψε άμεσα στο Λονδίνο. Η Ελισάβετ παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής με τους περισσότερους πολίτες να θαυμάζουν την αίσθηση του καθήκοντος που διαθέτει εδώ και έξι δεκαετίες. Έγινε ταινία (The Queen με την Έλεν Μίρεν), τηλεοπτική σειρά (Τhe Crown), θεατρικό (The Audience με την Έλεν Μίρεν), τραγούδι από τους Sex Pistols, πόζαρε για διάσημους φωτογράφους, γλύπτες και ζωγράφους, ενώ γράφτηκαν δεκάδες βιβλία από επίσημους βιογράφους και μη. Ωστόσο, παραμένει μια αινιγματική προσωπικότητα. Και ας δικτυώθηκε κοινωνικά μέσω Facebook, Τwitter και Υoutube… Με τη γλώσσα των αριθμών Στα σχεδόν 65 χρόνια της βασιλείας της, η Ελισάβετ Β’ έχει δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε 13 Βρετανούς πρωθυπουργούς με πρώτο τον Ουίνστον Τσώρτσιλ (1952-55). Έχει επίσης δει να σχηματίζονται κυβερνήσεις στο όνομά της από 12 πρωθυπουργούς στον Καναδά, 14 στην Αυστραλία και 15 στη Νέα Ζηλανδία. Έχει επίσης συναντηθεί με 12 προέδρους των ΗΠΑ: από τον Χάρι Τρούμαν (ως πριγκίπισσα) μέχρι τον Μπαράκ Ομπάμα. Εξακολουθεί να είναι αρχηγός 12 κρατών, μεταξύ αυτών ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Είναι επίσης η πρώτη Βρετανή μονάρχης που επισκέφθηκε την Ιρλανδία από τότε που κέρδισε –με πολύ αίμα- την ανεξαρτησία της. Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο που αποκαλύπτουν οι αριθμοί: είναι η μακροβιότερη μονάρχης στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου (πέρασε και τη βασίλισσα Βικτωρία), ενώ είναι και η μακροβιότερη εν ζωή μονάρχης στον κόσμο, μετά τον θάνατο του βασιλιά της Ταϊλάνδης, το 2016.



