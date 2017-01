Η «βίβλος» των ευρωπαϊκών μαχών για Ολυμπιακό και ΠΑΟ εν όψει ΣΕΦ (21:00, ΕΡΤ2)

Ιανουάριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η 11η ευρωπαϊκή «μητέρα των μαχών» στο μπάσκετ θα φιλοξενηθεί στο ΣΕΦ, απόψε ανήμερα των Φώτων (6/1, 21:00, ΕΡΤ2), στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Euroleague. Ο Ολυμπιακός έχει αναδειχτεί νικητής 7 φορές στα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, με πιο πρόσφατη αυτή στις 18 Νοεμβρίου, στο ΟΑΚΑ, με 79-77, για την 8η αγωνιστική της διοργάνωσης. Η ομάδα του Πειραιά δεν έχει ηττηθεί ποτέ στην έδρα της από τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη, ενώ αν επικρατήσει και αυτή τη φορά θα αυξήσει σε 6 τις διαδοχικές νίκες της επί των «πρασίνων» σε ισάριθμες αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Euroleague. Από τις 10 φορές που χρειάστηκε να λύσουν τις… διαφορές τους, οι 3 έχουν καταγραφεί σε φάιναλ φορ (όλες σε ημιτελικό), με τον Ολυμπιακό να… χαμογελά σε Τελ Αβίβ και Σαραγόσα (1994, 1995) χωρίς όμως να σηκώνει το τρόπαιο στον τελικό, και τον Παναθηναϊκό να αποκλείει τους «ερυθρόλευκους» στο Βερολίνο (2009) και να στέφεται για 5η φορά πρωταθλητής Ευρώπης. Το 1997 ήταν η χρονιά της ομάδας του Πειραιά, αφού πριν κατακτήσει το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία της απέναντι στην Μπαρτσελόνα στη Ρώμη, είχε αποκλείσει με 2-0 τον Παναθηναϊκό στα πλέι οφ, αν και οι «πράσινοι» είχαν το πλεονέκτημα έδρας. Το 2002, έλαβαν χώρα δύο «μητέρες των μαχών», στον 7ο όμιλο της 2ης φάσης, όταν κάθε ομάδα πανηγύρισε και από μία νίκη στο γήπεδό της. Την πρόκριση για το φάιναλ φορ της Μπολόνια, όμως, από τον όμιλο στον οποίο αγωνιζόταν και η ΑΕΚ, πήρε ο Παναθηναϊκός, που ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου με νίκη επί της Κίντερ Μπολόνια στο «Παλαμαλαγκούτι», μια 3η ευρωπαϊκή πρωτιά, μετά το 1996 και το 2000.



Τον Νοέμβριο του 2016, όταν οι δύο «αιώνιοι» συναντήθηκαν τελευταία φορά, ο Βασίλης Σπανούλης με 22 πόντους και 8 ασίστ ήταν ο ηγέτης του Ολυμπιακού στη νίκη με 79-77 μέσα στο ΟΑΚΑ. Η τελευταία ασίστ του αρχηγού των «ερυθρόλευκων» στον αγώνα είχε αποδέκτει τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος με εξαιρετική κίνηση μέσα στη ρακέτα ήταν αυτός που πέτυχε το νικητήριο καλάθι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ «ΑΙΩΝΙΩΝ» ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 19/04/1994 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 72-77 Φάιναλ Φορ, ημιτελικός (Τελ Αβίβ) 11/04/1995 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 52-58 Φάιναλ Φορ, ημιτελικός (Σαραγόσα) 27/03/1997 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 49-69 4η φάση 01/04/1997 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 65-57 4η φάση 28/02/2002 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 92-75 2η φάση 28/03/2002 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 88-78 2η φάση 01/05/2009 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 82-84 Φάιναλ Φορ, ημιτελικός (Βερολίνο) 20/02/2014 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 66-62 (Φάση των «16», 7η αγωνιστική) 14/04/2014 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 68-65 (Φάση των «16», 14η αγωνιστική) 18/11/2016 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 77-79 (Α΄ Φάση, 8η Αγωνιστική) ΦΑΪΝΑΛ ΦΟΡ 1994 (Τελ Αβίβ) Ο Παναθηναϊκός τίθεται για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τον «αιώνιο» αντίπαλό του σε ημιτελικό φάιναλ φορ και ο Ολυμπιακός, μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα, λέει… «όχι» στους «πράσινους» (77-72) και τους θέτει εκτός τελικού. Στον «μικρό τελικό» ο Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το «εμπόδιο» της Μπαρτσελόνα του Αϊτο Γκαρθία Ρενέσες και τα καταφέρνει απέναντι στον Χουάν Αντόνιο Σαν Επιφάνιο και την παρέα του με το τελικό 100-83. Ο Ολυμπιακός γνωρίζει την ήττα στον τελικό από την Μπανταλόνα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς (59-57), μετά από ένα καταστροφικό για την ελληνική ομάδα τελευταίο πεντάλεπτο και τρίποντο του Κόρνι Τόμπσον, στην τελευταία επίθεση της ισπανικής ομάδας, στο Γιαντ Ελιάου (σημερινή ΝΟΚΙΑ Αrena) του Τελ Αβίβ.



ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (19/4/1994): Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 72-77 Γήπεδο: Γιάντ Ελιάου ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μαϊλαμπιού (Γαλλία) – Κατσάρο (Ιταλία) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Κώστας Πολίτης): Αλβέρτης 2, Γκάλης 8, Παταβούκας 7, Οικονόμου 3, Βολκόφ 32, Βράνκοβιτς 11, Γεωργικόπουλος 3, Μυριούνης 6 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιάννης Ιωαννίδης): Μπακατσιάς, Σιγάλας 15, Σταμάτης, Πάσπαλι 22, Φασούλας 13, Τόμιτς 6, Τάρλατς, Τάρπλεϊ 21 ΦΑΪΝΑΛ ΦΟΡ 1995 (Σαραγόσα) Για δεύτερη διαδοχική χρονιά, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στα ημιτελικά τον Ολυμπιακό και οι «ερυθρόλευκοι» αρπάζουν και πάλι το «εισιτήριο» του τελικού. Στον μικρό τελικό οι «πράσινοι» καταλαμβάνουν και πάλι την τρίτη θέση, μετά τη νίκη τους με 91-77 επί της Λιμόζ του Μπόζινταρ Μάλκοβιτς. Για δεύτερη διαδοχική φορά, ο Ολυμπιακός φτάνει μέχρι την… πηγή, αλλά δεν πίνει… νερό, καθώς γνωρίζει την ήττα στον τελικό από τη Ρεάλ Μαδρίτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με 73-61. ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (11/4/1995): Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 52-58 Γήπεδο: Πρενθίπε Φελίπε ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ζιχ (Πολωνία) – Μπραζάουσκας (Λιθουανία) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου): Αλβέρτης 3, Γεωργικόπουλος, Παταβούκας 2, Οικονόμου 12, Πάσπαλι 17, Γιαννάκης 3, Βράνκοβιτς 12, Παπαγιάννης, Πετσάρσκι 3, Μυριούνης. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιάννης Ιωαννίδης): Μπακατσιάς 1, Σιγάλας 10, Σταμάτης, Καμπούρης, Τζόνσον 27, Νάκιτς, Φασούλας 6, Τόμιτς 5, Τάρλατς 5, Βολκόφ 4. Τη σεζόν 1996-97 κι ενώ έχει προηγηθεί η κατάκτηση του τίτλου από τον Παναθηναϊκό στο Παρίσι το 1996, οι δύο «αιώνιοι» του ελληνικού μπάσκετ «διασταυρώνουν τα ξίφη τους» στα προημιτελικά της διοργάνωσης, με τον Παναθηναϊκό να έχει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ (best of 3). Ο Ολυμπιακός νίκησε τόσο στον πρώτο αγώνα στο ΟΑΚΑ (49-69) όσο και στο ΣΕΦ (65-57), προκρίθηκε στο φάιναλ φορ της Ρώμης, όπου στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Στην πρώτη αναμέτρηση μάλιστα στο ΟΑΚΑ, στις 27 Μαρτίου 1997 το +20 του Ολυμπιακού (69-49) αποτελεί την ευρύτερη νίκη στην ιστορία των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων των δύο ομάδων. 4η ΦΑΣΗ 1996-97 (OAKA): Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 49-69 1ος Προημιτελικός Ημερομηνία Αγώνα: 27/3/1997 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπετανκόρ (Ισπανία) – Γκασπερίν (Γαλλία) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ( Μπόζινταρ Μάλκοβιτς): Αλβέρτης 12, Κοχ 3, Κόρφας 3, Οικονόμου 1, Ντίνικινς 12, Νικόλα 7, Σκονοκίνι, Μαρτίνεθ 9, Νουόσου 2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ντούσαν Ιβκοβιτς): Μπακατσιάς 4, Σιγάλας 2, Γκρέι 7, Παπανικολάου 8, Νάκιτς 2, Φασούλας 8, Τόμιτς 5, Τάρλατς 16, Ρίβερς 17 4η ΦΑΣΗ 1996-97 (ΣΕΦ): Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 65-57 2ος Προημιτελικός Ημερομηνία Αγώνα: 1/4/1997 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Νταβίντοφ (Ρωσία) – Ζανκανέλα (Ιταλία) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ντούσαν Ίβκοβιτς): Μπακατσιάς, Σιγάλας 12, Γκρέι 1, Παπανικολάου 8, Νάκιτς, Φασούλας 6, Τόμιτς 17, Τάρλατς 6, Βελπ 3, Ρίβερς 12 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Μπόζινταρ Μάλκοβιτς): Αλβέρτης 14, Κοχ, Κόρφας 3, Οικονόμου 14, Ντίνκινς 2, Νικόλα, Σκονοκίνι 3, Μαρτίνεθ 20, Νουόσου 1. Τη σεζόν 2001-02 οι φίλαθλοι στην Ευρώπη παρακολούθησαν… νωρίς τη μητέρα των μαχών του ελληνικού μπάσκετ. Στη 2η φάση, βρέθηκαν στον ίδιο όμιλο (7ο) τρεις ελληνικές ομάδες (Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ) μαζί με την Ολίμπια Λουμπλιάνας. Το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» διεξήχθη στο ΣΕΦ στις 28 Φεβρουαρίου 2002, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί άνετα 92-75 του Παναθηναϊκού μπροστά σε 10.000 φιλάθλους και χωρίς την παρουσία φιλάθλων του Παναθηναϊκού. Στο δεύτερο ντέρμπι στο ΟΑΚΑ ένα μήνα αργότερα, στις 28 Μαρτίου 2002, νικητής αναδείχτηκε ο Παναθηναϊκός με 88-78, παρουσία 11.000 φιλάθλων των «πράσινων». Η πορεία του Παναθηναϊκούμ που προκρίθηκε στο φάιναλ φορ της Μπολόνια εκείνη τη σεζόν και κατέκτησε το 3ο ευρωπαϊκό τρόπαιό του, είχε αρχίσει λοιπόν με ήττα από τον Ολυμπιακό (92-75), συνεχίστηκε με εντός έδρας νίκη επί της Ολίμπια Λιουμπλιάνας (85-67), ακολούθησε η νίκη εκτός επί της ΑΕΚ (66-73) και οι εντός επί του Ολυμπιακού (88-78) και της ΑΕΚ (96-92), για να κριθεί τελικά η πρόκριση των παικτών του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο φάιναλ φορ στην εκτός έδρας επικράτηση επί της Ολίμπια Λουμπλιάνα με 79-72. Αφού πρώτα απέκλεισαν την Μακάμπι Τελ Αβίβ στον ημιτελικό (83-75), αν και… αουτσάιντερ, ανήμερα του ορθόδοξου Πάσχα, στις 5 Μαϊου 2002, οι «πράσινοι» πανηγύρισαν τον τίτλο με νίκη επί της Κίντερ Μπολόνια του Έτορε Μεσίνα, μέσα στο κατάμεστο από Ιταλούς φιλάθλους «Παλαμαλαγκούτι».



2η ΦΑΣΗ 2001-02 (ΣΕΦ): <Β>Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 92-75 7ος Όμιλος (Ζ΄) Ημερομηνία Αγώνα: 28/2/2002 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπετανκόρ (Ισπανία) – Φατσίνι (Ιταλία) – Πέτροβιτς (Γιουγκοσλαβία) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Λευτέρης Σούμποτιτς): Μπουντούρης 2, Παπαλουκάς 10, Παπανικολάου, Ζεβροσένκο, Ρισασέ 2, Φορντ 21, Τόμιτς 9, Φέμερλινγκ 18, Φόρεστ 13, Ντε Μιγκέλ 17 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλικο Ομπράντοβιτς): Αλβέρτης 2, Καλαϊτζής 7, Ρότζερς 5, Σάντσεζ 15, Μποντίρογκα 21, Μίντλετον 5, Κουτλουάι 13, Αλμπάνο, Παπαδόπουλος Λ. 1, Γιαννούλης 6 2η ΦΑΣΗ 201-02 (ΟΑΚΑ): Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 88-78 7ος Όμιλος (Ζ΄) Ημερομηνία Αγώνα: 28/3/2002 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπετανκόρ (Ισπανία) – Γιούγκερμπραντ (Φινλανδία) – Ράντονιτς (Γαλλία) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλικο Ομπράντοβιτς): Αλβέρτης 8, Καλαϊτζής, Ρότζερς 7, Μουλαομέροβιτς 16, Μποντίρογκα 18, Μίντλετον 23, Κουτλουάι 11, Γιαννούλης 5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Λευτέρης Σούμποτιτς) Μπουντούρης, Παπαλουκάς 7, Αμανατίδης, Ρισασέ 11, Φορντ 33, Τόμιτς 5, Νικαγκμπάτσε, Φέμερλιννγκ 10, Φόρεστ 8, Ντε Μιγκέλ 4 ΦΑΪΝΑΛ ΦΟΡ 2009 (Βερολίνο) Στο Βερολίνο, το 2009, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συναντήθηκαν για 3η φορά σε φάιναλ φορ Ευρωλίγκας, 3η και σε ημιτελικό! Όμως, την 1η Μάϊου 2009 ήταν η σειρά του Παναθηναϊκού να χαμογελάσει, μετά τους δύο χαμένους ημιτελικούς απέναντι στον Ολυμπιακό, το 1994 και το 1995. Στην «Ο2 Αρένα» του Βερολίνου, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 84-82 των «ερυθρόλευκων» μετά από συγκλονιστικό αγώνα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες για να κατακτήσει εν συνεχεία η «πράσινη αυτοκρατορία» των αδελφών Γιαννακόπουλου το 5ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της, απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, στον τελικό της 3ης Μαϊου 2009, με 73-71. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ζέλικο Ομπράντοβιτς έφτασε σ΄ εκείνο το φάιναλ φορ τους 7 τίτλους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, ενώ ΜVP του φάιναλ φορ είχε αναδειχτεί ο νυν αρχηγός του Ολυμπιακού, Βασίλης Σπανούλης. ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (1/5/2009): Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 82-84 Γήπεδο: 02 World ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Αρτεάγκα (Ισπανία), Μπραζάουσκας (Λιθουανία), Ρόκα (Πορτογαλία) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Παναγιώτης Γιαννάκης): Παπαλουκάς 9 (1), Τσίλντρες 11, Βούιτσιτς 14, Μπουρούσης 10 (1), Χαλπερίν 4, Γκριρ 18 (2), Βουγιούκας, Πρίντεζης 9, Ερτσεγκ 4 (1), Τεόντοσιτς 3 (1), Πάργκο. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): Κέτσμαν, Σπανούλης 18 (2), Περπέρογλου 4, Μπατίστ 19, Φώτσης 5 (1), Χατζηβρέττας, Νίκολας, Τσαρτσαρής, Διαμαντίδης, Πέκοβιτς 20, Γιασικεβίτσιους 18 (4). Στο φάιναλ φορ της Κωνσταντινούπολης το 2012 προκρίθηκαν ξανά δύο ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, αλλά ο κανονισμός της Ευρωλίγκας που ήθελε δύο ομάδες από την ίδια χώρα να τίθενται αντιμέτωπες στον ημιτελικό δεν ίσχυε πλέον. Έτσι, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Μπαρτσελόνα στον ημιτελικό, την οποία απέκλεισε, για να κατακτήσει το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του με μία απρόσμενη νίκη μετά από -19, απέναντι στην ισχυρή ΤΣΣΚΑ Μόσχας του ΝΒΑερ Αντρέι Κιριλένκο. Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας είχε αποκλείσει στον άλλο ημιτελικό τον Παναθηναϊκό. Πέντε χρόνια, μετά την τελευταία συνάντησή τους, το 2009, στο Βερολίνο, η… μοίρα έφερε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό αντιμέτωπους ξανά, στη φάση των «16», σ’ έναν όμιλο «φωτιά», τον 5ο, τη σεζόν 2013-14. Στις 20 Φεβρουαρίου, για την 7η αγωνιστική, το «ραντεβού» στο ΟΑΚΑ βρήκε τους «πράσινους» να προέρχονται από 3 διαδοχικές ήττες στη διοργάνωση, την ώρα που ο Ολυμπιακός προερχόταν από τρεις διαδοχικές νίκες. Για πρώτη φορά, βρέθηκαν όρθιοι σε αντίπαλους πάγκους ενός ευρωπαϊκού ελληνικού ντέρμπι «αιωνίων», οι Αργύρης Πεδουλάκης και Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο πρώτος λόγω των τριών διαδοχικών ηττών αισθανόταν έντονη την πίεση, λόγω της δυσαρέσκειας που είχε προκληθεί από τα αρνητικά αποτελέσματα. Σ’ ένα κλειστό παιχνίδι για γερά νεύρα, ο Παναθηναϊκός πήρε 18 πόντους από τον Στεφάν Λάσμε και 14 από τον Ούκιτς για να επικρατήσει με 66-62. Αυτή η ήττα ήταν η πρώτη από τις τέσσερις διαδοχικές του Ολυμπιακού έκτοτε, αφού έπρεπε να περιμένει μέχρι την 11η αγωνιστική για να φύγει με ροζ φύλλο η ομάδα του Πειραιά, υποδεχόμενη τη Λαμποράλ Κούτσα. Οι δύο «αιώνιοι» ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 10 Απριλίου, στο ΣΕΦ, όταν στο μεταξύ τους παιχνίδι για τη 14η και τελευταία αγωνιστική, ο Κώστας Σλούκας (12π.) γύρισε από τα 6.75 (3/3 τρίποντα) το παιχνίδι στην τελευταία περίοδο για τον Ολυμπιακό που είχε βρεθεί να χάνει με 53-65 στο 35ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 68-65, με τρίποντο του Βασίλη Σπανούλη στην εκπνοή, από τα… 8 μέτρα! Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» σημείωσε στο τέλος 5 σερί πόντους από τους 9 που είχε συνολικά στον αγώνα. Εκτός από τον Σλούκα, 12 πόντους είχε πετύχει και ο Μπράιαντ Ντάνστον, ενώ καθοριστικός στη νίκη των Πειραιωτών ήταν και ο Βαγγέλης Μάντζαρης με εκπληκτική δουλειά σε άμυνα και οργάνωση (11π., 9ρ., 5ασ., 1κλ.). Από τον Παναθηναϊκό των 16 λαθών, ξεχώρισε ο Μαυροκεφαλίδης με 17 πόντους (τους 10 στη 2η περίοδο) και ο Ραμέλ Κάρι με 10. Με το νέο σύστημα διεξαγωγής της EUROLEAGUE από τη σεζόν 2016-17, σύμφωνα με το οποίο από την α΄ φάση όλοι παίζουν με όλους διπλά παιχνίδια (30 αγώνες), Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα βρεθούν αντίπαλοι τουλάχιστον δύο φορές, χωρίς να αποκλείεται να αναμετρηθούν ξανά (πλέι οφ, φάιναλ φορ). ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16», 7η Αγωνιστική (ΟΑΚΑ) (20/2/2014):

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 66-62 5ος ΟΜΙΛΟΣ Ημερομηνία Αγώνα: 20/02/2014 ΓΗΠΕΔΟ: ΟΑΚΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ρίζικ (Ουκρανία), Ιερεθουέλο (Ισπανία), Ρόκα (Πορτογαλία) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αργύρης Πεδουλάκης): Μπράμος 6 (6), Κάρι 4, Φώτσης 3 (1), Ούκιτς 14 (2), Λάσμε 18, Μαυροκεφαλίδης 2, Διαμαντίδης 9 (1), Γκιστ 7, Γιάνκοβιτς, Ματσιούλις 3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Πέτγουεϊ 2, Ντάνστον 6, Σπανούλης 6 (1), Περπέρογλου 12 (1), Σλούκας 5 (1), Κόλινς 2, Σίμονς 2, Μπέγκιτς 2, Πρίντεζης 10 (1), Μάντζαρης 6 (2), Κατσίβελης 3 (1), Λοτζέσκι 6. ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16», 14η Αγωνιστική (ΣΕΦ) (10/4/2014):

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 68-65 5ος ΟΜΙΛΟΣ Ημερομηνία Αγώνα: 10/04/2014 ΓΗΠΕΔΟ: ΣΕΦ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λαμόνικα (Ιταλία), Γιόβτσιτς (Σερβία), Λότερμοσερ (Γερμανία) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Πέτγουεϊ 7 (1), Σερμαντίνι 2, Ντάνστον 12, Σπανούλης 9 (1), Περπέρογλου 3 (1), Παπαπέτρου 5 (1), Σλούκας 12 (4), Κόλινς, Σίμονς, Μάντζαρης 11 (2), Λοτζέσκι 7 (1). ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φραγκίσκος Αλβέρτης): Μπράμος 3 (1), Κάρι 10 (1), Μπατίστ 4, Φώτσης 5 (1), Ούκιτς 6 (1), Λάσμε, Μαυροκεφαλίδης 17, Διαμαντίδης 2, Γκιστ 6, Ματσιούλις 4, Ράιτ 8.



Α΄ ΦΑΣΗ, 8η Αγωνιστική (ΟΑΚΑ) (18/11/2016):

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 77-79



Ημερομηνία Αγώνα: 18/11/2016 ΓΗΠΕΔΟ: ΟΑΚΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουκλ (Σλοβενία), Λοτερμόσερ (Γερμανία), Χιμένεθ (Ισπανία) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τσάβι Πασκουάλ):Σίνγκλετον 14 (2), Νίκολς, Ρίβερς 14 (4), Μποχωρίδης, Φώτσης 13 (2), Παππάς 9, Φελντέιν 3 (1), Μπουρούσης 8 (1), Καλάθης Ν. 16 (1). ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιάννης Σφαιρόπουλος):Γκριν 4, Μπιρτς 8, Γιανγκ, Παπαπέτρου 7 (1), Σπανούλης 22 (4), Μιλουτίνοφ, Πρίντεζης 16 (1), Παπανικολάου 2, Μάντζαρης 3 (1), Χάκετ 11 (2), Λοτζέσκι 6 (2). δολ,αμπε

This entry was posted on Παρασκευή, Ιανουάριος 6th, 2017 at 16:44 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.