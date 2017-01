Εφαρμογή News2Go για καθημερινή ενημέρωση πιο εύκολα και πιο χρηστικά

Ιανουάριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Μια νέα ελληνική εφαρμογή, η News2Go δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να διαβάσουν και να αποθηκεύσουν ειδήσεις από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά κι ενημερωτικά site της Ελλάδας κι όλου του κόσμου. Στο News2Go οι χρήστες μπορούν να βρουν και να ενημερωθούν από τα μεγαλύτερα website από:

Ηνωμένες Πολιτείες, Μεγάλη Βρετανία, Ιαπωνία, Κίνα, Ινδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία Αυστραλία, Καναδά, Ρωσία, Ιρλανδία, Τουρκία, Ελλάδα 24 ώρες το 24ωρο. iefimerida

loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Ιανουάριος 6th, 2017 at 12:11 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.