Δήμητρα Ματσούκα: Δεν μου φαίνεται καθόλου ερωτεύσιμη η φωνή του Τσίπρα

Ιανουάριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Καθ’ όλου ερωτεύσιμη δεν βρίσκει η Δήμητρα Ματσούκα τη φωνή του Αλέξη Τσίπρα, μετά από σχετική ερώτηση δημοσιογράφου για το αν συμφωνεί που ο πρωθυπουργός ανακηρύχθηκε ο πιο καυτός πολιτικός του περασμένου χρόνου. Συγκεκριμένα, η ηθοποιός μίλησε για τη δουλειά της και έκανε τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε στο περιοδικό YOU, μιλώντας μεταξύ άλλων και για πολιτικά θέματα. Μεταξύ άλλων απάντησε και στα εξής: Πρόσφατα ο Τσίπρας ανακηρύχθηκε ο πιο καυτός πολιτικός. Συμφωνείς;

«Όχι. Κατ’αρχήν δεν μου φαίνεται καθόλου ερωτεύσιμη η φωνή του…» Είχες δηλώσει παλαιότερα ότι τον πίστεψες. Εξακολουθείς να τον πιστεύεις;

«Δυστυχώς, όχι. Εκείνη η περίοδος πρέπει να ήταν η πρώτη και η τελευταία της ζωής μου, που πίστεψα –γιατί είχα ανάγκη να πιστέψω– ότι θα μπορούσε κάτι να αλλάξει στη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Απέλπιδες προσπάθειες. Πλέον δεν πιστεύω σε κανέναν, όπως και προ Τσίπρα δηλαδή…» iefimerida

