Αδωνις: Ο Σώρρας πούλησε διαστημική τεχνολογία στον Ομπάμα, πήρε 3 τρισ., αλλά μαζεύει 20 και 30 ευρώ από τον κόσμο

Ιανουάριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Ο Αρτέμης Σώρρας πούλησε τη διαστημική τεχνολογία του θεού Απόλλωνα στον Ομπάμα, πήρε 3 τρισ. δολάρια, αλλά μαζεύει 20, 30 και 60 ευρώ από τον κόσμο για να κάνουν αίτηση», είπε, σκωπτικά, ο Αδωνις Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ. «Ο Γκέιτς δεν έχει ούτε 80 δισ. ευρώ» τόνισε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή την υπόθεση Σώρρα. «Απλώς, η υπόθεση Σώρρα δεν αφήνει περιθώριο λογικής. Μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας είναι έτοιμο να πιστέψει κάθε παραλογισμό… Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ.



«Αν δεν είχαμε κινητοποιηθεί, σήμερα ο Σώρρας δεν θα είχε 200 γραφεία, θα είχε 3.000», συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης. «Μου προκαλεί τρόμο ότι βρέθηκε πρωτοδίκης που δέχθηκε ότι ο Σώρρας έχει σήμερα 600 δισ. ευρώ. Το κρίνει αυτό δικαστής που δικάζει ανθρώπους;», διερωτήθηκε. «Πρόκειται για αμετάκλητη απόφαση, γιατί δεν ασκήθηκε έφεση από τον εισαγγελέα, και γυρνάει ο Σώρρας και τη δείχνει», συμπλήρωσε. Σε άρθρου του στο liberal.gr ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας επίσης για την υπόθεση Σώρρα, ανέφερε ένα περιστατικό που συνέβη πριν από τρία χρόνια και απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι ο Αρτέμης Σώρρας είναι άφραγκος: «Πριν από 3 περίπου χρόνια με πήρε στο τηλέφωνο ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος/εκδότης του οποίου η εφημερίδα πτώχευε να με ρωτήσει την γνώμη μου για τον Σώρρα: “Άδωνι σε παίρνω διότι έχεις ασχοληθεί με τον Σώρρα και θα ήθελα να μάθω την γνώμη σου. Ήρθε να μου αγοράσει την εφημερίδα και επειδή έχω μεγάλη ανάγκη το σκέφτομαι” μου είπε. Του απήντησε ότι “αν ακόμη και σύ που είσαι τόσα χρόνια στην πιάτσα, εναποθέτεις τις ελπίδες σου στον Σώρρα, φίλε δεν υπάρχει σωτηρία. Για να μήν σε απογοητεύσω όμως ζήτα του ένα αστείο ποσό 5.000 πχ για να ελέγξει τους τίτλους σου και αν στα δώσει γράψε μου”, “τί εννοείς;” μου λέει, “ότι δεν έχει ούτε 5.000;” “ούτε” του είπα… μετά από λίγες μέρες μα ξαναπήρε για να μου πει το αυτονόητο, ότι ακόμη περίμενε τον Σώρρα να του φέρει τις 5.000 και δυστυχώς τελικά η εφημερίδα έκλεισε αφού ούτε ο Σώρρας ούτε κανένας άλλος δεν φάνηκε.Να το πούμε λοιπόν απλά και καθαρά από την αρχή για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, όχι 600 δισ. δολάρια δεν έχει ο Σώρρας, αλλά πλην των χρημάτων που μαζεύει τώρα από τους αφελείς για να εξοφλήσει δήθεν τα χρέη τους, και πλάκα πλάκα μπορεί να έχει μαζέψει αρκετά τέτοια, ο Αρτέμης Σώρρας είναι άφραγκος. Κανονικά ουδείς θα ησχολείτο μαζί του και αυτός θα έτρεχε για το μερακάματο. Όμως ήταν αρκετά πονηρός για να καταλάβει ότι οι Έλληνες είναι εξαιρετικά αφελείς και εξαιρετικά οργισμένοι και αποφάσισε να κερδίσει από αυτό. Να κερδίσει πολιτικά και πιθανόν και οικονομικά. Στην προσπάθειά του όμως να το κάνει προσέφερε σε όλους μας μια ακόμη ευκαιρία, την πιο ακραία ίσως για να καταλάβουμε πόσο γελοίο Κράτος έχουμε», σημειώνει χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της ΝΔ. Ο Αδωνις Γεωργιάδης στο άρθρο του αναφέρεται και στη μήνυση που είχε υποβάλει για διασπορά ψευδών ειδήσεων κατά του Αρτέμη Σώρρα. Η μήνυση έφθασε στο ακροατήριο, ο κ. Γεωργιάδης δεν ειδοποιήθηκε να παραστεί και όπως σημειώνει, «εκεί βρέθηκε μία πρωτοδίκης που έκρινε ότι “απεδείχθη ότι ο κ. Σώρρας είναι κάτοχος πληρεξουσίου βάσει του οποίου έχει καταθέσει 600 δισ. $ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κ.λπ.”. Μου πήρε ώρα να πιστέψω ότι υπάρχει δικαστής, η οποία δικάζει και κρίνει ζωές ανθρώπων, που δεν μπόρεσε να καταλάβει ότι αν υπήρχε άνθρωπος με 600 δισ. δολάρια (τελικά ο Σώρρας ισχυρίζεται ότι έχει 3 τρισ. δολάρια) θα ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στο πλανήτη, καθώς ο Μπιλ Γκέιτς που θεωρείται σήμερα ο πλουσιότερος δεν έχει ούτε 80 δισ. δολάρια καλά καλά… Κι όμως, τέτοιοι δικαστές υπάρχουν και μας δικάζουν…». «Με αυτή την απόφαση-σημαία ο Σώρρας εξαπλώθηκε τα χρόνια που μεσολάβησαν σαν καρκίνος σε όλη τη χώρα, φτιάχνοντας έναν κλασικό παρακμιακό συνομωσιολογικό οργανισμό. Φανατισμός, για όλα φταίνε οι Εβραίοι και σφόδρα αντιχριστιανικός με αρκετή δόση παγανισμού για να δείχνει αρχαιοπρεπής (δυστυχώς όλα αυτά εξευτελίζουν φυσικά και δεν τιμούν την Αρχαία Ελλάδα και την ιστορία της δυστυχώς). Διακόσια γραφεία μέχρι σήμερα σε όλη την Ελλάδα είναι πράγματι εντυπωσιακός αριθμός. Περισσότερα από όλα τα κόμματα και συνεχίζει να εξαπλώνεται υποσχόμενος τώρα την πλήρη εξόφληση όλων των χρεών των οπαδών του σε εφορίες, τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία, όταν βεβαίως εξοφληθούν τα ομόλογα, που είναι όμως πλαστά», συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης. Όσον αφορά το ενδεχόμενο εξόδου από το ευρώ, που πλασάρεται ως η νέα εύκολη λύση, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ προειδοποίησε ότι «αν βγούμε από το ευρώ, δεν θα είναι η δραχμή του παρελθόντος, θα πεθάνει στην πείνα ο κόσμος». Τα στοιχεία για τα περίφημα ομόλογα του Αρτέμη Σώρρα ζήτησε, από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, στον απόηχο του δημοσιεύματος του liberal.gr ότι ο εισαγγελέας της Βόρειας Ελλάδας διέταξε προκαταρκτική έρευνα σε βάρος του τέως διοικητή του ΟΑΕΕ, Δημήτρη Τσακίρη, επειδή αρνήθηκε να δεχτεί τις αιτήσεις ασφαλισμένων που ζητούσαν συμψηφισμό οφειλών τους με τα περιβόητα ομόλογα.



iefimerida

