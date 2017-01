Deadpool: Αυτή είναι η ταινία με τα περισσότερα downloads τη χρονιά που πέρασε 

Ιανουάριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Οι ταινίες με υπερήρωες κυριαρχούν στη λίστα με τα περισσότερα παράνομα «downloads» της χρονιάς που πέρασε, με το φιλμ Deadpool να φιγουράρει στην πρώτη θέση. Αθυρόστομος, πανσεξουαλικός και άκρως μεταλλαγμένος ο Deadpool μπορεί να είναι ο πιο αντισυμβατικός σούπερ ήρωας, αλλά είναι επίσης ο σταρ των δημοφιλέστερων πειρατικών ταινιών του 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την ιστοσελίδα ειδήσεων που αφορούν το διαμοιρασμό αρχείων TorrentFreak.

Σύμφωνα την ιστοσελίδα ακριβείς αριθμοί δεν είναι διαθέσιμοι, επειδή στο τωρινό περιβάλλον αναφοράς, είναι πιο δύσκολο να παρακολουθούνται τα downloads. Ωστόσο αναφέρεται ότι οι εκτιμήσεις βασίζονται σε διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου tracker BitTorrent. Οι πειρατικές εκδοχές του φιλμ Deadpool εμφανίστηκαν λίγο πριν την κυκλοφορία του στους κινηματογράφους και οι παράνομες λήψεις ανέρχονται σε εκατομμύρια, σύμφωνα με το TorrentFreak.

Η ταινία ξεπέρασε τα 783 εκ. δολ. στο παγκόσμιο box office. Δύο ταινίες με υπερήρωες και εισπρακτική επιτυχία καταλαμβάνουν τη δεύτερη και την τρίτη θέση του καταλόγου.

Είναι οι ταινίες «Batman v Superman: Η Αυγή της Δικαιοσύνης» και «Captain America: Εμφύλιος Πόλεμος», η πρώτη βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Μάρτιο και η δεύτερη τον Απρίλιο του 2016. Δύο ακόμη ταινίες βασισμένες σε κόμικ, το φιλμ «X-Men: Αποκάλυψη» και το Apocalypse» και το φιλμ «Ομάδα Αυτοκτονίας» βρίσκονται στη λίστα. Η όρεξη για πειρατικές ταινίες φάνηκε να συμβαδίζει με το box-office, αν και η κινηματογραφική μεταφορά του videogame Warcraft και η ταινία «Ημέρα Ανεξαρτησίας: Νέα Απειλή» δεν τα πήγαν τόσο καλά στο εισπρακτικά (με έσοδα 386 εκ. δολ. και 389 εκ. δολ. σε παγκόσμιο επίπεδο), γεγονός που υποδηλώνει ότι η πειρατεία μπορεί να έχει πάρει σημαντικό μερίδιο από τα έσοδα των δύο ταινιών. Στην τελευταία θέση της λίστας των δημοφιλέστερων πειρατικών ταινιών είναι «Η Επιστροφή», την οποία υπέκλεψε όσο εργαζόταν στο κινηματογραφικό στούντιο ο William Kyle Morarity και την ανέβασε παράνομα στο Ίντερνετ, λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα στους κινηματογράφους.

Ο William Kyle Morarity κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε να πληρώσει πρόστιμο 1,12 εκ. δολ. στην εταιρεία παραγωγής. Οι 10 δημοφιλέστερες πειρατικές ταινίες

1. Deadpool

2. Batman v Superman: Η Αυγή της Δικαιοσύνης 3. Captain America: Εμφύλιος Πόλεμος

4. Star Wars: Η Δύναμη Ξυπνάει

5. X-Men: Αποκάλυψη

6. Warcraft

7. Ημέρα Ανεξαρτησίας: Νέα Απειλή

8. Ομάδα Αυτοκτονίας

9. Ψάχνοντας τη Ντόρι

10. Η Επιστροφή (The Guardian)

loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιανουάριος 5th, 2017 at 19:02 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ -ΤΑΙΝΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.