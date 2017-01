8 πράγματα που απαγορεύεται να κάνεις στο γυμναστήριο -Από θορύβους, μέχρι ντους χωρίς σαγιονάρες

Ιανουάριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Μιλώντας για γυμναστική η πλειονότητα των αθλουμένων την έχουν συνδυάσει με το χώρο του γυμναστηρίου. Οι αρένες αυτές, όπως αλλιώς είναι γνωστές, ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος τους, τις παροχές τους, την ποιότητα τους και το κόστος της συνδρομής τους, ωστόσο όλες τους έχουν ένα κοινό στοιχείο: τον κώδικα καλής συμπεριφοράς που πρέπει να τηρείται από όλα τα μέλη. Αν μάλιστα εγγραφείτε για πρώτη φορά σε έναν τέτοιο χώρο προπονήσεων, οι υπεύθυνοι του χώρου θα σας δώσουν μαζί με την απόδειξη πληρωμής και ένα χαρτί με τις επεξηγήσεις των όρων χρήσης του γυμναστηρίου. Εμείς σας υπενθυμίζουμε εννιά από τα σφάλματα στα οποία δεν πρέπει ποτέ να «πέσετε» κατά την επίσκεψη σας εκεί. Να κάνεις ενοχλητικούς θορύβους Η προπόνηση με βάρη απαιτεί κόπο, ιδρώτα και σκληρή προσπάθεια για να βγουν οι επαναλήψεις, όμως αυτό συχνά συνοδεύεται από ήχους που προέρχονται είτε από τη δική σας ανακούφιση ( ξεφυσάτε σε κάθε επανάληψη ή νιώθετε πόνο από την πίεση) είτε από τον τρόπο με τον οποίο αφήνετε κάτω τα βάρη. Σε κάθε περίπτωση οι υπόλοιποι αθλούμενοι χάνουν τη συγκέντρωση τους. Μην δίνεις αυθαίρετες συμβουλές Ο χώρος στον οποίο προπονούνται από κοινού πολλοί άνθρωποι έχει ως αποτέλεσμα την έντονη κοινωνικοποίηση τους και τις καθημερινές συναναστροφές, όμως κάτι τέτοιο δεν σημαίνει πως θα πρέπει να δίνετε για παράδειγμα συμβουλές εκγύμνασης, εκτός κι αν είστε επαγγελματίας προπονητής ή αθλητής. Ο κίνδυνος τραυματισμού είναι μεγάλος, αλλά σκεφτείτε ότι δεν θέλουν όλοι οι άνθρωποι να διατηρούν κοινωνικές σχέσεις. Ντους χωρίς σαγιονάρες Η μεγάλη προσέλευση κόσμου σε έναν τέτοιο χώρο, εγκυμονεί κινδύνους και για την υγεία σας καθώς τα μικρόβια που συγκεντρώνονται είναι πολλά και όχι μόνο επάνω στα όργανα γυμναστικής αλλά και στα αποδυτήρια και πιο συγκεκριμένα στις ντουζιέρες. Για αυτό καλό είναι να μην αποχωρίζεστε τις σαγιονάρες σας ούτε κατά τη διάρκεια του ντους σας. Να πετάτε τον εξοπλισμό αριστερά-δεξιά Ενας από τους βασικούς κανόνες στους χώρους γυμναστικής είναι η ορθή επανατοποθέτηση του εξοπλισμού, όπως ακριβώς τα έχουν βάλει πριν οι υπεύθυνοι. Αυτό βοηθάει τα υπόλοιπα μέλη να βρίσκουν εύκολα τον εξοπλισμό που χρειάζονται, ενώ μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού για κάποιον ο οποίος κινείται αμέριμνος στο χώρο και μπορεί να σκοντάψει για παράδειγμα επάνω σε κάποιον αλτήρα. Χρήση των οργάνων γυμναστικής χωρίς να ξέρεις πως Κανείς δεν θα σας φέρει αντίρρηση ως προς τη χρήση των οργάνων που βρίσκονται στο χώρο αυτό, όμως αν δεν γνωρίζετε το σωστό τρόπο, καθώς και τους μύες που γυμνάζει, καλύτερα να συμβουλευτείτε τους ειδικούς, ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς, που μπορεί να αποδειχθούν σοβαροί. Να αργείς στο ραντεβού Φυσικά δεν αναφερόμαστε στο ραντεβού για κους κους στη σάλα γυμναστικής, αλλά στην ώρα που ξεκινούν τα ομαδικά μαθήματα, τα οποία τις περισσότερες φορές σφύζουν από κόσμο και καλό θα ήταν να προσέρχεστε δέκα λεπτά νωρίτερα. Οταν εισέρχεστε καθυστερημένα στην αίθουσα διακόπτετε τη ροή. Να μην σκουπίζεις τον ιδρώτα σου Οι κανόνες υγιεινής δεν αφορούν μόνο στο να μυρίζετε όμορφα κατά την προπόνηση, αλλά και στο γεγονός ότι θα πρέπει να έχετε πάντοτε μαζί σας την προσωπική σας πετσέτα, για να την απλώνεται επάνω σε κάθε μηχάνημα προτού καθίσετε σε αυτό. Σίγουρα δεν είναι ότι πιο ευχάριστο να αφήνετε τον ιδρώτα σας για τον επόμενο αθλούμενο ούτε και να γυμνάζεστε σε ιδρωμένα όργανα. Να ακούς μουσική στο διαπασών Μπορεί να απολαμβάνετε την προπόνηση υπό τους ήχους της αγαπημένης σας μουσικής, ωστόσο αυτό δεν ισχύει και για τον περίγυρο που είτε έχει διαφορετικά γούστα ως προς τα ακούσματα είτε επιθυμεί την ηρεμία. bovary

