Όλα έτοιμα για την υποδοχή των φοιτητών της Σχολής Πυροσβεστικής στην Πτολεμαΐδα

Ιανουάριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Όλα είναι έτοιμα για την υποδοχή των φοιτητών της Σχολής Πυροσβεστικής, τα μαθήματα των οποίων ξεκινούν στις 9 Ιανουαρίου, τηρώντας το αρχικό χρονοδιάγραμμα, στο οποίο είχε δεσμευτεί ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης.

Τα εγκαίνια της Σχολής, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, θα γίνουν προσεχώς, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Ν. Κοτζιά, του υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ν. Τόσκα, του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι 93 σπουδαστές αναμένεται να φτάσουν στην Πτολεμαΐδα μέχρι το πρωί της Δευτέρας 9 Ιανουαρίου. Οι εργασίες εσωτερικά έχουν ολοκληρωθεί, ενώ αυτή τη στιγμή εκτελούνται εργασίες καθαρισμού των χώρων. «Έχει ληφθεί κάθε μέριμνα, μετά από τη συνεργασία του Περιφερειάρχη με τον Αρχηγό ΓΕΣ και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος για τη σίτιση και φιλοξενία των σπουδαστών κατά τη φοίτησή τους», δήλωσε ο εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα πολιτικής προστασίας Ηλίας Κάτανας.

This entry was posted on Πέμπτη, Ιανουάριος 5th, 2017 at 20:02 and is filed under ΚΟΖΑΝΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.