«Τη σκότωσα γιατί μου ζήτησε να χωρίσουμε», είπε ο δολοφόνος της παιδοψυχιάτρου

Ιανουάριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του Για περισσότερες από τρεις ώρες απολογούνταν, ενώπιον του ανακριτή, ο 39χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας της 45χρονης ψυχιάτρου στη Λαμία. Ενώ στην αρχή αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, στη συνέχεια, με τον δικό του χειμαρρώδη και ιδιαίτερο τρόπο, όπως είπε ο συνήγορός του,τα ομολόγησε όλα.



Ο 39χρονος υποστήριξε ότι είχε σχέση με την παιδοψυχίατρο. Το μοιραίο βράδυ, εκείνη του ζήτησε να διακόψουν, ενώ αντίθετα ο ίδιος επιθυμούσε να συνεχίσει μαζί της και μάλιστα της είχε ζητήσει να κάνουν και παιδιά μαζί. Επίσης εξοργίστηκε γιατί, όπως ο ίδιος είπε, ανακάλυψε ότι η 45χρονη παιδοψυχίατρος είχε και άλλη παράλληλη σχέση. Πέρα από αυτό, ήταν και κάτι ακόμη, που θόλωσε το μυαλό του όπως είπε. Η Θώμη του ανακοίνωσε ότι θα συνέχιζε τη δράση της για τον φορέα «Ελλήνων Συνέλευσις» χωρίς αυτόν, αφού πριν λίγες μέρες τον είχαν καθαιρέσει από Πρόεδρο της περιφερειακής ενότητας. Ο δολοφόνος ζήτησε προσωπικά συγγνώμη από τον αδελφό της Θώμης, Κώστα Κουμπούρα, με τον οποίο, όπως είπε, είχε φιλική σχέση και είπε μάλιστα ότι του αξίζει η θανατική ποινή γι΄αυτό που έκανε, αφού όπως είπε, (πάντα με τον δικό του τρόπο), «δεν μπορείς να αφαιρέσεις μια ζωή, την οποία δεν μπορείς να αντικαταστήσεις» Ο συνήγορός του Λεωνίδας Κουμπούρας μίλησε στους δημοσιογράφους για όλα όσα είπε στην απολογία του ο δράστης ο οποίος μάλιστα έβλεπε δαίμονες και δράκους, ενώ αποκάλυψε πως κατέθεσε και αίτημα ψυχιατρικής εξέτασης για τον πελάτη του.



